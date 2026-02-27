نوژن اعتضاد - اینترنشنال پالیسی دایجست

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، نام ساواک بار دیگر در روایت رسمی انقلاب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نمادهای «سرکوب» تکرار می‌شود. در حافظه انقلابی، ساواک دستگاهی همه‌جا حاضر، بی‌رحم و سادیستی تصویر شده که خلاصه تمام فساد و سرکوب دوران پهلوی بود. اما انقلاب‌ها برای بسیج نیروها ناچار به ساده‌سازی‌اند. اکنون، نزدیک به نیم قرن بعد، این پرسش مطرح است که آیا واقعیت تاریخی پیچیده‌تر از این تصویر تک‌بعدی نیست؟

در بهمن ۱۳۵۲، دادگاه نظامی دوازده نفر را به اتهام طراحی ربودن فرح پهلوی و ولیعهد در جریان یک جشنواره فیلم کودکان محاکمه کرد. در میان آنان، خسرو گلسرخی، شاعر مارکسیست، با دفاعیه‌ای که بعدها مشهور شد، از لنین، علی‌بن‌ابی‌طالب و کارل مارکس یاد کرد و از هم‌سویی معنوی اسلام و مارکسیسم سخن گفت.

آنچه در این دادگاه برجسته بود، فقط جسارت ایدئولوژیک گلسرخی نبود، بلکه اصرار دادگاه بر ابراز ندامت او بود. مقام‌ها بارها از او خواستند توبه کند، اما او نپذیرفت. به نظر می‌رسد حکومت بیش از آنکه صرفاً به مجازات بیندیشد، به دنبال نمایش «توبه» و حفظ ظاهر بود. گویی ترجیح می‌داد مخالف را به تمکین وادارد تا آنکه از او شهید بسازد.

نمونه‌های دیگر نیز تصویر یک دستگاه صرفاً ویرانگر را پیچیده‌تر می‌کنند. برادر و خواهر همسر گلسرخی پس از اعدام او همچنان در رادیو و تلویزیون ملی ایران مشغول به کار بودند. حتی برادر امیرپرویز پویان، از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، به‌عنوان مترجم در همان سازمان فعالیت داشت. ارتباط خانوادگی با مخالفان مسلح، لزوماً به حذف حرفه‌ای منجر نمی‌شد.

حکومت همچنین از راهبرد جذب و بازادغام استفاده می‌کرد. پرویز نیکخواه که به ده سال زندان محکوم شده بود، پس از گذراندن نیمی از محکومیت آزاد شد و در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که او و همفکرانش مسیر تحولات ایران را اشتباه فهمیده بودند. او از اصلاحات ارضی، حق رأی زنان و برنامه‌های سوادآموزی به‌عنوان نشانه‌های مدرن‌سازی دفاع کرد.