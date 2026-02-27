Friday, Feb 27, 2026

صفحه نخست » نورنیوز: اظهارات ونس «گمراه‌کننده» است؛ ارزیابی علی‌حسین قاضی‌زاده

ونس: «هیچ احتمالی» برای جنگ طولانی آمریکا با ایران در خاورمیانه وجود ندارد ترجیح واشنگتن دیپلماسی است

یورونیوز - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن رد گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع یک درگیری نظامی فرسایشی در خاورمیانه، تأکید کرد که هیچ شانسی برای ورود آمریکا به یک جنگ چندساله و بی‌سرانجام با ایران وجود ندارد.

نورنیوز: تلاش ونس برای محدود نشان دادن جنگ با ایران گمراه‌کننده است

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشت جی دی ونس تلاش می‌کند جنگ با ایران را «محدود» و «کنترل‌پذیر» جلوه دهد، اما هشدار خامنه‌ای معتبر است و هر حمله محدود آمریکا می‌تواند منطقه را به سمت جنگ گسترده ببرد

noorn.jpgسفیر آمریکا در اورشلیم به کارمندانش گفت هرچه سریع‌تر اسرائیل را ترک کنند

nournews.jpgایران اینترنشنال - نیویورک تایمز گزارش داد که سفیر آمریکا در اورشلیم به کارمندانش گفته هرچه سریع‌تر اسرائیل را ترک کنند. بر اساس این گزارش، مایک هاکبی از کارمندان خواسته است به هر مقصدی که می‌توانند بلیت رزرو کنند و بروند. ارزیابی علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال

کارکنان سفارت بریتانیا از ایران خارج شدند

دولت بریتانیا اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور در تهران به‌طور موقت از ایران خارج شده‌اند.

العربیه: آمریکایی‌ها در چند ساعت گذشته به تعداد زیاد عراق را ترک کرده‌اند

شبکه العربیه گزارش داد آمریکایی‌ها در چند ساعت گذشته به تعداد زیاد عراق را ترک کرده‌اند.

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد سفارت ایالات متحده در بغداد یک شبیه‌سازی برای تخلیه اضطراری انجام داده است.

تایمز اسرائیل: دست‌کم ۹ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی دیشب وارد فرودگاه بن‌گوریون شدند

تایمز اسرائیل نوشت که بر اساس ویدیوها و تحلیل داده‌های رهگیری پرواز، دست‌کم ۹ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در طول دیشب وارد فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل شدند بر اساس این گزارش، در حال حاضر دست‌کم ۱۴ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون مستقر هستند.

مطلب قبلی...
skynews.jpg
روایت اسکای نیوز از پیشنهاد بی‌سابقه ایران در مذاکرات ژنو
مطلب بعدی...
mostofi.jpg
اگر تهران به اعراب حمله کند، جزایر ایران در خلیج فارس در معرض اشغال‌اند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
tv27-1.jpg
درگذشت سعید اویسی بازیگر قدیمی در سوئد
one14.jpg
افتتاح مجلس شورای ملی با حضور رضاشاه در سال ۱۳۱۴
oholic27.jpg
مجریان مشهوری که از تلویزیون کنار گذاشته شدند
tv27.jpg
تصاویری از مدلینگ محمدرضا گلزار برای پروژه عکاسی کمپین بیلبوردی آیس من
goftar27-1.jpg
تصاویری از آخرین وضعیت سفارت امریکا در تهران
oholic26.jpg
صحبت‌های جنجالی ابراهیم تاتلیس درباره فرزندانش: «از پسرم متنفرم
tv26-1.jpg
فرزند غلامحسین الهام و فاطمه رجبی در آلمان و انگلیس

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بمب هسته ای زنجیر شده به پای آقا
تنها راه انقلابی جدید در ایران از دید نشریه لیبراسیون
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید
goftar26.jpg
همسران روسای جمهوری اسلامی
goftar18-2.jpg
حقوق یک خلبان جنگنده در کشورهای مختلف جهان + مزایا و مقایسه با خلبانان غیرنظامی
oholic12-1.jpg
طعنه تند دونالد ترامپ به نماینده جنجالی حزب دموکرات؛ ایلهان عمر کیست؟
ch1.jpg
حمله در سایه مذاکرات؟!
tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy