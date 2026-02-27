ونس: «هیچ احتمالی» برای جنگ طولانی آمریکا با ایران در خاورمیانه وجود ندارد ترجیح واشنگتن دیپلماسی است
یورونیوز - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده در گفتوگو با رسانهها ضمن رد گمانهزنیها درباره وقوع یک درگیری نظامی فرسایشی در خاورمیانه، تأکید کرد که هیچ شانسی برای ورود آمریکا به یک جنگ چندساله و بیسرانجام با ایران وجود ندارد.
نورنیوز: تلاش ونس برای محدود نشان دادن جنگ با ایران گمراهکننده است
نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشت جی دی ونس تلاش میکند جنگ با ایران را «محدود» و «کنترلپذیر» جلوه دهد، اما هشدار خامنهای معتبر است و هر حمله محدود آمریکا میتواند منطقه را به سمت جنگ گسترده ببرد
سفیر آمریکا در اورشلیم به کارمندانش گفت هرچه سریعتر اسرائیل را ترک کنند
نیویورک تایمز گزارش داد که سفیر آمریکا در اورشلیم به کارمندانش گفته هرچه سریعتر اسرائیل را ترک کنند. بر اساس این گزارش، مایک هاکبی از کارمندان خواسته است به هر مقصدی که میتوانند بلیت رزرو کنند و بروند.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 27, 2026
ارزیابی علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال pic.twitter.com/PisCKVCmOe
کارکنان سفارت بریتانیا از ایران خارج شدند
دولت بریتانیا اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور در تهران بهطور موقت از ایران خارج شدهاند.
العربیه: آمریکاییها در چند ساعت گذشته به تعداد زیاد عراق را ترک کردهاند
شبکه العربیه گزارش داد آمریکاییها در چند ساعت گذشته به تعداد زیاد عراق را ترک کردهاند.
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد سفارت ایالات متحده در بغداد یک شبیهسازی برای تخلیه اضطراری انجام داده است.
تایمز اسرائیل: دستکم ۹ هواپیمای سوخترسان آمریکایی دیشب وارد فرودگاه بنگوریون شدند
تایمز اسرائیل نوشت که بر اساس ویدیوها و تحلیل دادههای رهگیری پرواز، دستکم ۹ هواپیمای سوخترسان آمریکایی در طول دیشب وارد فرودگاه بنگوریون اسرائیل شدند بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۱۴ هواپیمای سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بنگوریون مستقر هستند.