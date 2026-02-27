کاهش ذخایر هسته‌ای به «تقریباً صفر» در ازای لغو تحریم‌ها

یورونیوز - منابع آگاه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو به اسکای نیوز گفتند که تهران برای نخستین‌بار پیشنهاد داده است در ازای لغو کامل تحریم‌ها، ذخایر مواد هسته‌ای خود را به «تقریباً صفر» برساند.

بر اساس این طرح، ایران حاضر است با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر فعلی خود را به سوخت تبدیل کرده یا صادر کند و سطح غنی‌سازی را بسیار پایین‌تر از خط قرمز ۲۰ درصدی نگه دارد.

به گزارش اسکای‌نیوز، در این گفت‌وگوها که با میانجی‌گری بدر البوسعیدی (وزیر خارجه عمان) میان تیم آمریکایی شامل جرد کوشنر و استیو ویتکاف و هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی برگزار شد، موضوع امضای یک «پیمان عدم تجاوز» نیز مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن، ایران و نیروهای نیابتی‌اش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهند بود.