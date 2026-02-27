Friday, Feb 27, 2026

صفحه نخست » روایت اسکای نیوز از پیشنهاد بی‌سابقه ایران در مذاکرات ژنو

skynews.jpgکاهش ذخایر هسته‌ای به «تقریباً صفر» در ازای لغو تحریم‌ها

یورونیوز - منابع آگاه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو به اسکای نیوز گفتند که تهران برای نخستین‌بار پیشنهاد داده است در ازای لغو کامل تحریم‌ها، ذخایر مواد هسته‌ای خود را به «تقریباً صفر» برساند.

بر اساس این طرح، ایران حاضر است با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر فعلی خود را به سوخت تبدیل کرده یا صادر کند و سطح غنی‌سازی را بسیار پایین‌تر از خط قرمز ۲۰ درصدی نگه دارد.

به گزارش اسکای‌نیوز، در این گفت‌وگوها که با میانجی‌گری بدر البوسعیدی (وزیر خارجه عمان) میان تیم آمریکایی شامل جرد کوشنر و استیو ویتکاف و هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی برگزار شد، موضوع امضای یک «پیمان عدم تجاوز» نیز مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن، ایران و نیروهای نیابتی‌اش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهند بود.

در این گزارش همچنین آمده است که تهران برای جلب نظر دونالد ترامپ، پیشنهادهای اقتصادی جذابی را نیز روی میز گذاشته است؛ از جمله اعطای دسترسی به شرکت‌های آمریکایی برای استفاده از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و همچنین احتمال خرید محصولات آمریکایی نظیر هواپیماهای مسافربری در صورت رفع تحریم‌ها.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

در پایان این مذاکرات، وزیر خارجه عمان از «پیشرفت چشمگیر» خبر داد و عباس عراقچی نیز آن را «فشرده‌ترین» گفت‌وگوها تا به امروز توصیف کرد و بر خواسته اصلی تهران مبنی بر لغو تحریم‌ها تاکید ورزید؛ موضوعی که همچنان نقطه اختلاف اصلی دو طرف است. کاخ سفید تاکنون در این باره اظهارنظری نکرده است.

وزیر خارجه عمان در سفری پیش‌بینی نشده با جی‌دی ونس در واشنگتن دیدار می‌کند

بر اساس گزارش‌های تایید شده، «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان روز جمعه برای انجام مذاکراتی که پیش‌تر رسانه‌ای نشده بود، در واشنگتن با «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار می‌کند. هدف اصلی از این دیدار حساس، تلاش برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از وقوع جنگ نظامی میان ایالات متحده و ایران عنوان شده است.

