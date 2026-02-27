Friday, Feb 27, 2026

صفحه نخست » شهاب حسینی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد

26.jpgبه گزارش تابناک؛ شهاب حسینی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

شهاب حسینی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

خدایا با همه وجود تو را شاکرم که در تقدیر ازلی خود مرا بی نیاز از آن کردی که بخواهم کاخ آرزوهایم را بر ویرانه های دیگران بسازم و هیچگاه امید مرا که نا امیدی از هر کس جز خودت بود ، نا امید نکردی و در این جهان سرشار از اسارتهای بیرونی و درونی شهد گوارای زیستن در آزاد اندیشی را به روح تب زده و عطشناکم چشاندی و نعمت

آزادی را از درون قلب و روحم بر من ارزانی داشتی. حال دیگر قلبم نه از تمجیدها میشکفد و نه از تحقیرها میشکند مرا آموختی که مهم نیست دیگران مرا چقدر میشناسند مهم اینست که من ،خود خویشتن را چقدر میشناسم و این است حس خوبه دل نبستن به غیر تو


مرا خود به این وادی کشاندی و ملال زیستن در برابر چشمان همیشه قضاوتگر و گاه عاری از انصاف را به جانم نشاندی که هر چه کردم آنچه خود خواستند دیدند و هر چه گفتم آنچه خود خواستند شنیدند و من درس خود را از این آزمایش فرا گرفتم و حال میخواهم که مرا از این وادی به در آری تا از این پس عطایش را به لقای تو ببخشم

آمین یا یگانه تنها و ای یگانه آشنا

