به گزارش تابناک؛ شهاب حسینی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

شهاب حسینی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:



خدایا با همه وجود تو را شاکرم که در تقدیر ازلی خود مرا بی نیاز از آن کردی که بخواهم کاخ آرزوهایم را بر ویرانه های دیگران بسازم و هیچگاه امید مرا که نا امیدی از هر کس جز خودت بود ، نا امید نکردی و در این جهان سرشار از اسارتهای بیرونی و درونی شهد گوارای زیستن در آزاد اندیشی را به روح تب زده و عطشناکم چشاندی و نعمت



آزادی را از درون قلب و روحم بر من ارزانی داشتی. حال دیگر قلبم نه از تمجیدها میشکفد و نه از تحقیرها میشکند مرا آموختی که مهم نیست دیگران مرا چقدر میشناسند مهم اینست که من ،خود خویشتن را چقدر میشناسم و این است حس خوبه دل نبستن به غیر تو



مرا خود به این وادی کشاندی و ملال زیستن در برابر چشمان همیشه قضاوتگر و گاه عاری از انصاف را به جانم نشاندی که هر چه کردم آنچه خود خواستند دیدند و هر چه گفتم آنچه خود خواستند شنیدند و من درس خود را از این آزمایش فرا گرفتم و حال میخواهم که مرا از این وادی به در آری تا از این پس عطایش را به لقای تو ببخشم



آمین یا یگانه تنها و ای یگانه آشنا