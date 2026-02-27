خبرنامه گویا - به گزارش نیویورک پست ویدیوهای منتشرشده در دادگاه فدرال بروکلین نشان میدهد آصف مرچنت، شهروند ۴۷ ساله پاکستانی، متهم است که در طرحی برای ترور دونالد ترامپ نقش داشته است؛ طرحی که مقامهای آمریکایی آن را مرتبط با جمهوری اسلامی میدانند. در یکی از ویدیوها، او در اتاق هتلی در کویینز یک ویپ نارنجیرنگ را روی دستمال میگذارد و با اشاره به آن میپرسد: «این هدف است؛ چطور باید کشته شود؟» این صحنه با دوربینهای مخفی افبیآی ضبط شده است.
بر اساس اسناد دادگاه، هرچند مرچنت نامی از ترامپ نمیبرد، اما جستوجوهای اینترنتی او درباره محل تجمعهای انتخاباتی ترامپ نشان میدهد هدف اصلی رئیسجمهور پیشین آمریکا بوده است. مقامهای آمریکایی میگویند تهران پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی سال ۲۰۲۰، ترامپ را هدف تهدید قرار داده است.
دادستانها میگویند مرچنت به دو فرد که تصور میکرد قاتل قراردادی هستند ـ اما در واقع مأمور مخفی بودند ـ هر کدام پنج هزار دلار پیشپرداخت داده و حتی پیشنهاد داده بود برای پوشش عملیات، یک تجمع اعتراضی ساختگی در محل سخنرانی ترامپ برگزار شود. افبیآی پیش از اجرای نقشه، او را در ژوئیه ۲۰۲۴ هنگام تلاش برای خروج از آمریکا بازداشت کرد.
فرد خبرچین که با نام مستعار «ندیم علی» شهادت داده، پس از مشکوکشدن به مرچنت با پلیس تماس گرفت و با افبیآی همکاری کرد. مقامهای آمریکایی مرچنت را عامل حکومت ایران معرفی کردهاند؛ اتهامی که او رد کرده است. در صورت محکومیت، او با مجازات حبس ابد روبهرو خواهد شد.