ak.jpg

علی کریمی در شبکه اکس برای مخاطبان انگلیسی زبان نوشت

ملت آزادی‌خواه ایران هرگز فراموش نخواهد کرد که عمان برای حفظ یکی از جنایتکارترین رژیم‌های جهان لابی کرده است. بقای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در راستای منافع عمان تعریف می‌شود و کشته‌شدن مردم ایران به دست حکومت علی خامنه‌ای برای مسقط کمترین اهمیتی ندارد.

عمان ظاهراً به یاد نمی‌آورد که این ارتش شاهنشاهی ایران بود که شورشیان کمونیست ظفار را شکست داد و مانع سقوط سلطان قابوس شد. امروز، رهبر انقلاب ملی ایران، فرزند همان شاه است. بی‌تردید مردم ایران این ناسپاسی عمان را فراموش نخواهند کرد.

ترجمه خبرنامه گویا

ktweet.jpg



