Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » اکسیوس: ترامپ علیه تهران؛ چهار سیگنال مهم که امروز مخابره شد

brbanner.jpgخبرنامه گویا - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به ترامپ و جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشت:

۱) ترامپ عصر جمعه در شهر کورپوس کریستیِ تگزاس در جمع خبرنگاران گفت ایران در مذاکرات «به اندازه کافی پیش نمی‌رود» و این موضوع را «مایه تأسف» دانست.

۲) ترامپ تأکید کرد تهران حاضر نیست جمله کلیدی را بر زبان بیاورد: «ما به‌دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت.» به گفته ترامپ، ایران همچنان خواهان سطحی از غنی‌سازی است، در حالی‌ که به باور او کشوری با چنین منابع عظیم نفتی نیازی به غنی‌سازی ندارد. ترامپ تصریح کرد: «غنی‌سازی صفر؛ نه ۲۰ درصد، نه ۳۰ درصد.»

۳) ترامپ هشدار داد آمریکا «برای مدت طولانی» رفتار ایران را تحمل نخواهد کرد، اما از پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه به تصمیم برای آغاز یک اقدام نظامی نزدیک شده، خودداری کرد.

۴) او در پایان گفت نگران تأثیر احتمالی حمله به ایران بر قیمت نفت نیست و افزود: «آنچه برای من اهمیت دارد جان انسان‌هاست.»

