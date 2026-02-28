ویژه خبرنامه گویا



حکومت تبه‌کار اسلامی اکنون به هر خش و خاشاکی چنگ می‌زند که از مرگ و نابودی خود جلوگیری کند. قتل عام مردم دست‌خالی نه تنها آتش خشم مردم را خاموش نکرد که آنرا بیش‌تر شعله ور ساخت. دانشجویان در شماری دانشگاه‌های ایران، پرچم انقلاب را افراشته نگاه داشته‌اند. درود بر دانشجویان دلیر ایرانی.



من آگاه نبودم که حکومتی که نوکیشان مسیحی رایا زندان می‌کند یا از کار و زندیگی می‌اندازد ویا می‌کشد وشماری از آنان مجبور به پنهان نمودن باور خود شده‌اند، یک کلیسای مسیحی راه‌اندازی کرده است. نخست ویدئوی زیر را از "کلیسای خبر خوش" ببینید:





پروپاگاندای حکومت از درون یک کلیسا! کوروش گلنام



ویژه خبرنامه گویا



نام کلسیا را در اینترنت حست‌و‌جو کنید تا متوجه شوید که پُراست ازپروپاگاندا به سود حکومت کودک‌کُش اسلامی.



این بانو که من آگاهی ندارم آیا از پرستوهای حکومت است یا نه، وظیفه‌اش این است که پیش‌درآمد برنامه ریزی جنایت‌کارانه پحکومت اگر جنگی رُخ دهدرا اعلام کند: میلیون‌ها کشته در ایران!



دوهدف آشکارا پشت این سخنان خوابیده است: