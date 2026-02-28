Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » پروپاگاندای حکومت از درون یک کلیسا! کوروش گلنام

Kourosh_Golnam_3.jpgویژه خبرنامه گویا

حکومت تبه‌کار اسلامی اکنون به هر خش و خاشاکی چنگ می‌زند که از مرگ و نابودی خود جلوگیری کند. قتل عام مردم دست‌خالی نه تنها آتش خشم مردم را خاموش نکرد که آنرا بیش‌تر شعله ور ساخت. دانشجویان در شماری دانشگاه‌های ایران، پرچم انقلاب را افراشته نگاه داشته‌اند. درود بر دانشجویان دلیر ایرانی.

***

من آگاه نبودم که حکومتی که نوکیشان مسیحی رایا زندان می‌کند یا از کار و زندیگی می‌اندازد ویا می‌کشد وشماری از آنان مجبور به پنهان نمودن باور خود شده‌اند، یک کلیسای مسیحی راه‌اندازی کرده است. نخست ویدئوی زیر را از "کلیسای خبر خوش" ببینید:



نام کلسیا را در اینترنت حست‌و‌جو کنید تا متوجه شوید که پُراست ازپروپاگاندا به سود حکومت کودک‌کُش اسلامی.

این بانو که من آگاهی ندارم آیا از پرستوهای حکومت است یا نه، وظیفه‌اش این است که پیش‌درآمد برنامه ریزی جنایت‌کارانه پحکومت اگر جنگی رُخ دهدرا اعلام کند: میلیون‌ها کشته در ایران!

دوهدف آشکارا پشت این سخنان خوابیده است:



ترساندن مردم ،

زمینه‌سازی برای جنایت‌های حکومت علیه مردم در صورت بروز جنگ.

هشدار

مردم خود حکومت را خوب شناخته‌اند و می‌دانند که هیچ جنایت، خیانت و رذالتی ازاین حکومت دور نیست. قتل‌عام مردم در یک‌ماه و نیم پیش به دنیا نشان داد که ما ایرانی‌ها با چه موجود‌های رذل و ضد ایرانی به رهبری یک آخوند روانی و پسر پشت‌پرده جنایت‌کارش مجتبا روبرو هستیم. سخنان این بانو پیش‌درآمدی است برای نقشه‌های شوم حکومت در صورت بروز جنگ. من به عنوان یک ایرانی از هم‌آکنون هشدار می‌دهم که این حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی امکان دارد با بمب‌گذاری در ساختمان‌ها ، مکان‌های پُر رفت‌وآمد حتا مترو سبب کشتار‌های بزرگی شود و آن را به پای حمله‌کنندگان برای یاری به مردم ایران بیاندازد. زدن عمدی هواپیمای مسافربری هرگز فراموش نمی‌شود.در غزه به چشم دیدیم که تروریست‌های حماس چه شیوه ‌هایی بکار بردند تا آسیب‌ها به مردم زیادشود و آن‌ها بتوانند خوراک خوبی برای پروپاگاندای خود در گستره جهان تهیه نمایند. حکومت ایران نیز که خود آموزگار حماس بوده است، در پی اجرای همین شیوه‌ها است.

اینک بر عهده نیروهای نظامی به ویژه ارتش است که به گمان سالم‌تر مانده که در کنار مردم قرار بگیرند. منظورم آن نیروها یی است که نه خود و نه میهن‌‌شان را به مشتی آخوند پس‌مانده و سرداران دزد و آدم‌کش و دنبالچه‌های آنان نفروخته‌اند. امید است اگر جنگی رُخ دهد آن‌ها در زمان مناسب وارد عمل شده و از واردآمدن آسیب به مردم جلوگیری کنند. با افشای نقشه‌های وحشیانه حکومت برای مردم و مقاومت و مبارزه در کنار مردم می‌باید از کوشش‌های ویرانگر حکومت جلوگیری کرد.

باید به این دشمنان ایران یادآور شد که :

یک. نه اسراییل و نه آمریکا با مردم ایران جنگی ندارند و و نبرد با حکومت اسلامی و برای نابودی آن است.

دو. هدف زدن پایگاه‌های نظامی، پناه‌گاه‌های هسته‌ای پنهان، مرکزهای ساخت موشک، پادگان‌ها و همه زیرساخت‌های یاری رساننده به حکومت هستند نه حمله به خانه‌های مسکونی مردم. بر هیج‌کس هم پوشیده نیست که امکان وارد آمدن خسارت به مردم نیز وجود دادر ولی خود همین مردم هستند که فریاد می‌زنند و از آمریکا و دیگر کشورهای جهان یاری می‌خواهند.

مسخره است که عراقچی در پاسخ به پرسش ترامپ که چرا حکومت تبه‌کار اسلامی تسلیم نمی‌شود، گفته است:"چون ما ایرانی هستیم"! کی گفته است که تو ایرانی هستی ؟ تو ایران فروش و ضد ایرانی هستی. نام فامیلی‌ات که نشان می‌دهد تو نیز چون شمار دیگری از آن میان برادران عراقی لاری"جانی" همه کمر بسته نابودی ایران هستید.

