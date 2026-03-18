Wednesday, Mar 18, 2026

صفحه نخست » علی انصاری مجوز ساخت ۳۳ آپارتمان در لندن را دریافت کرد

1313.jpgکیهان لندن - دیلی‌میل: علی انصاری تاجر نزدیک به مجتبی خامنه‌ای مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان لوکس در لندن را دریافت کرد

علی انصاری مالک «ایران‌مال» که نامش در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد، موفق شده مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان لوکس در شمال لندن را دریافت کند. این پروژه در خیابان مشهور «بیشاپس اونیو» در منطقه بارنت، که به «ردیف میلیاردرها» نیز معروف است، اجرا خواهد شد.

-بر اساس گزارش روزنامه «دیلی میل» که ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، انصاری که مرتبط با مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی است آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ به دلیل آنچه «حمایت از فعالیت‌های خصمانه دولت ایران» عنوان شده در لیست تحریم‌ها قرار گرفت، پیش از اعمال تحریم‌ها اقدامات لازم برای پیشبرد این پروژه سرمایه‌گذاری را آغاز کرده بود. اسناد برنامه‌ریزی نشان می‌دهد او از خدمات شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوزه املاک، معماری و توسعه شهری برای مدیریت و پیشبرد این طرح استفاده کرده است.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

- گزارش‌ها حاکی است که تیم برنامه‌ریزی انصاری توانسته مقامات محلی را متقاعد کند که اجرای تعهد ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه برای این پروژه ضروری نیست، چرا که چنین الزامی آن را از نظر اقتصادی غیرقابل‌اجرا می‌کند. به جای آن، شورای محلی بارنت دریافت مبلغی نقدی را پذیرفته است.

مطلب قبلی...
bgp.jpg
مطلب بعدی...
parsfire.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
daily18-1.jpg
one18.jpg
oholic18.jpg
gooyatv25.jpg
goftar6.jpg
daily12.jpg
goftar17.jpg
kayhan.jpg
euro.jpg
janal.jpg
gtv.jpg
onenews1-1.jpg
iranmall.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy