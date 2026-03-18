کیهان لندن - دیلیمیل: علی انصاری تاجر نزدیک به مجتبی خامنهای مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان لوکس در لندن را دریافت کرد
علی انصاری مالک «ایرانمال» که نامش در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد، موفق شده مجوز ساخت ۳۳ واحد آپارتمان لوکس در شمال لندن را دریافت کند. این پروژه در خیابان مشهور «بیشاپس اونیو» در منطقه بارنت، که به «ردیف میلیاردرها» نیز معروف است، اجرا خواهد شد.
-بر اساس گزارش روزنامه «دیلی میل» که ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، انصاری که مرتبط با مجتبی خامنهای رهبر جدید جمهوری اسلامی است آبانماه سال ۱۴۰۴ به دلیل آنچه «حمایت از فعالیتهای خصمانه دولت ایران» عنوان شده در لیست تحریمها قرار گرفت، پیش از اعمال تحریمها اقدامات لازم برای پیشبرد این پروژه سرمایهگذاری را آغاز کرده بود. اسناد برنامهریزی نشان میدهد او از خدمات شرکتهای معتبر بینالمللی در حوزه املاک، معماری و توسعه شهری برای مدیریت و پیشبرد این طرح استفاده کرده است.
- گزارشها حاکی است که تیم برنامهریزی انصاری توانسته مقامات محلی را متقاعد کند که اجرای تعهد ساخت مسکن مقرونبهصرفه برای این پروژه ضروری نیست، چرا که چنین الزامی آن را از نظر اقتصادی غیرقابلاجرا میکند. به جای آن، شورای محلی بارنت دریافت مبلغی نقدی را پذیرفته است.