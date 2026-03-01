محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا زمان تعیین رهبر جدید، شورای موقت رهبری تشکیل میشود.
به گفته او، این شورا متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان خواهد بود. دهنوی افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا اعرافی را به عنوان عضو این شورا برگزیده است تا «رهبری بدون وقفه ادامه یابد» و مجلس خبرگان رهبری در اسرع وقت نسبت به انتخاب رهبر دائم اقدام کند.
علیرضا اعرافی روحانی شیعه و از چهرههای بلندپایه حوزوی است که ریاست حوزههای علمیه کشور و عضویت در شورای نگهبان را در کارنامه دارد. او پیشتر امام جمعه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز بوده و از چهرههای اثرگذار در ساختار رسمی روحانیت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
اعرافی پیشتر گفته بود «حوزههای علمیه، هویت ایرانیان و عمامه نماد هویت ایران است.»
همچنین در اظهاراتی از مردم خواسته بود :
«با بذل بخشی از اموالتان از مردم غزه حمایت کنید»!
اعرافی همچنین معتقد است : باید تولیدات حوزه را به جهان صادر کنیم!
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در صورت فقدان یا ناتوانی رهبر، این سازوکار برای استمرار مدیریت عالی نظام پیشبینی شده است.
رضا پهلوی: طرح تعیین جانشین برای خامنهای «از پیش شکستخورده» است»
رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در پیامی که روز یکشنبه منتشر کرد، با اشاره به گزارشهای مربوط به مرگ علی خامنهای از مقامات باقیمانده در بدنه قدرت و نیروهای نظامی خواست تا با هدف جلوگیری از خونریزی بیشتر، به اراده معترضان تن دهند.
وی در این پیام وضعیت کنونی را «نفسهای پایانی» جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که این نظام به زودی «به زبالهدان تاریخ روانه خواهد شد.»
آقای پهلوی همچنین هرگونه تلاش برای تعیین جانشین برای علی خامنهای از سوی جمهوری اسلامی را «از پیش شکستخورده» دانست و تأکید کرد که هر فردی در این جایگاه قرار بگیرد، از نظر او و معترضان فاقد مشروعیت خواهد بود.
فرزند آخرین شاه ایران در بخشی از سخنان خود، مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را به تسلیم فراخواند و از آنها خواست تا وفاداری خود را به برنامه وی و آنچه «سامانه گذار» نامید، اعلام کنند. او در این باره گفت: «بدون خونریزی بیشتر، حکومت را تحویل دهید.»
رضا پهلوی از این نیروها خواست تا سلاحهای خود را برای دفاع از مردم به کار بگیرند و به «انقلاب شیر و خورشید» بپیوندند.
وی تاکید کرد که وظیفه ارتش و سایر نیروها، محافظت از ایرانیان در برابر «مزدوران رژیم» است تا به گفته او، این دوران ۴۷ ساله سریعتر پایان یابد.
وی همچنین از شهروندان خواست تا با شعارهای شبانه، مخالفت خود را با ادامه حیات جمهوری اسلامی ابراز کنند و گفت باید مردم برای «حضور گسترده و تعیینکننده در خیابانها» در آیندهای نزدیک آماده باشند.