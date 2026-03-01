رضا پهلوی: طرح تعیین جانشین برای خامنه‌ای «از پیش‌ شکست‌خورده» است»

رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، در پیامی که روز یکشنبه منتشر کرد، با اشاره به گزارش‌های مربوط به مرگ علی‌ خامنه‌ای از مقامات باقی‌مانده در بدنه قدرت و نیروهای نظامی خواست تا با هدف جلوگیری از خونریزی بیشتر، به اراده معترضان تن دهند.

وی در این پیام وضعیت کنونی را «نفس‌های پایانی» جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که این نظام به زودی «به زباله‌دان تاریخ روانه خواهد شد.»

آقای پهلوی همچنین هرگونه تلاش برای تعیین جانشین برای علی خامنه‌ای از سوی جمهوری اسلامی را «از پیش شکست‌خورده» دانست و تأکید کرد که هر فردی در این جایگاه قرار بگیرد، از نظر او و معترضان فاقد مشروعیت خواهد بود.

فرزند آخرین شاه ایران در بخشی از سخنان خود، مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را به تسلیم فراخواند و از آن‌ها خواست تا وفاداری خود را به برنامه وی و آنچه «سامانه گذار» نامید، اعلام کنند. او در این باره گفت: «بدون خونریزی بیشتر، حکومت را تحویل دهید.»

رضا پهلوی از این نیروها خواست تا سلاح‌های خود را برای دفاع از مردم به کار بگیرند و به «انقلاب شیر و خورشید» بپیوندند.

وی تاکید کرد که وظیفه ارتش و سایر نیروها، محافظت از ایرانیان در برابر «مزدوران رژیم» است تا به گفته او، این دوران ۴۷ ساله سریع‌تر پایان یابد.

وی همچنین از شهروندان خواست تا با شعارهای شبانه، مخالفت خود را با ادامه حیات جمهوری اسلامی ابراز کنند و گفت باید مردم برای «حضور گسترده و تعیین‌کننده در خیابان‌ها» در آینده‌ای نزدیک آماده باشند.