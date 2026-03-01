براساس ویدیویی که منابع دژ از «قلعهحسنخان» (شهر قدس) در جنوب غرب تهران منتشر کردند روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ کاروان موتوری سرکوبگران نیروی انتظامی با پهپاد هدف قرار گرفت.
براساس ویدیویی که منابع دژ از «قلعهحسنخان» (شهر قدس) در جنوب غرب تهران منتشر کردند روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ کاروان موتوری سرکوبگران نیروی انتظامی با پهپاد هدف قرار گرفت. pic.twitter.com/LGvT3P01MP
