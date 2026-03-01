عبدی مدیا - در حالی مجری شبکه سه صدا و سیما اعلام میکند که با ۴ موشک به ناو آبراهام لینکن حمله کردیم و بقیه الله اکبر میگویند که سنتکام دقایقی پیش در بیانیه ای اعلام کرد ادعای سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن ناو «آبراهام لینکلن» با موشک‌های بالستیک صحت ندارد.

در بیانیه سنتکام آمده است که موشک‌های شلیک‌شده «حتی نزدیک هم نشدند.»