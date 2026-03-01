مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۰ اسفند و یک روز پس از بمباران سنگین محدوده بیت رهبر و خیابان پاستور تهران یک پیام ویدیویی صادر کرد.

مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۱۰ اسفند و یک روز پس از بمباران سنگین محدوده بیت رهبر و خیابان پاستور تهران یک پیام ویدیویی صادر کرد.

معلوم نیست این ویدیو در کجا ضبط شده است. پزشکیان در این پیام با تسلیت کشته شدن خامنه‌ای، بر تشکیل شورای رهبری و ادامه عملیات نظامی علیه اسرائیل و آمریکا... pic.twitter.com/EKgu6aDuyJ -- independentpersian (@indypersian) March 1, 2026

