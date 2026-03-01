Sunday, Mar 1, 2026

صفحه نخست » حمله عوامل جمهوری‌اسلامی به ایرانیان مقابل مرکز اسلامی لندن

2828.jpgشهروندی در تماس با منوتو از وقوع یک حمله فیزیکی مقابل مرکز اسلامی در لندن از سوی افراد وابسته به جمهوری‌اسلامی خبر داده است. به گفته این فرد، این حادثه امروز، اول ماه می حدود ساعت ۱:۴۰ بعدازظهر رخ داده؛ زمانی که او به همراه دو نفر دیگر یک مرد و یک زن در حال عبور از مقابل این مرکز و حرکت به سمت یک تجمع مسالمت‌آمیز بوده و پرچم شیروخورشید همراه داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، گروهی از افراد وابسته به جمهوری اسلامی، به‌صورت تهاجمی به سمتشان حرکت کرده‌اند. به گفته تماس‌گیرنده، این افراد پرچم را از دست آن‌ها گرفته، درهای خودرو را باز کرده و در حالی که آن‌ها داخل ماشین بوده‌اند، مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

این فرد می‌گوید درِ سمت راننده و سمت دیگر خودرو با زور باز شده و آن‌ها چندین مشت و ضربه دریافت کرده‌اند. به گفته او، این حمله ناگهانی بوده و هیچ تحریک یا درگیری قبلی از سوی آن‌ها صورت نگرفته است.

حمله عوامل جمهوری‌اسلامی به ایرانیان مقابل مرکز اسلامی لندن

