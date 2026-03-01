شهروندی در تماس با منوتو از وقوع یک حمله فیزیکی مقابل مرکز اسلامی در لندن از سوی افراد وابسته به جمهوریاسلامی خبر داده است. به گفته این فرد، این حادثه امروز، اول ماه می حدود ساعت ۱:۴۰ بعدازظهر رخ داده؛ زمانی که او به همراه دو نفر دیگر یک مرد و یک زن در حال عبور از مقابل این مرکز و حرکت به سمت یک تجمع مسالمتآمیز بوده و پرچم شیروخورشید همراه داشتهاند.
بر اساس این گزارش، گروهی از افراد وابسته به جمهوری اسلامی، بهصورت تهاجمی به سمتشان حرکت کردهاند. به گفته تماسگیرنده، این افراد پرچم را از دست آنها گرفته، درهای خودرو را باز کرده و در حالی که آنها داخل ماشین بودهاند، مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
این فرد میگوید درِ سمت راننده و سمت دیگر خودرو با زور باز شده و آنها چندین مشت و ضربه دریافت کردهاند. به گفته او، این حمله ناگهانی بوده و هیچ تحریک یا درگیری قبلی از سوی آنها صورت نگرفته است.
شهروندی در تماس با منوتو از وقوع یک حمله فیزیکی مقابل مرکز اسلامی در لندن از سوی افراد وابسته به جمهوریاسلامی خبر داده است.-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 1, 2026
به گفته این فرد، این حادثه امروز، اول ماه می حدود ساعت ۱:۴۰ بعدازظهر رخ داده؛ زمانی که او به همراه دو نفر دیگر یک مرد و یک زن در حال عبور از مقابل این... https://t.co/e5s0OW0Gvu pic.twitter.com/eLQPAVLa0c
حمله عوامل جمهوریاسلامی به ایرانیان مقابل مرکز اسلامی لندن
حمله عوامل جمهوریاسلامی به ایرانیان مقابل مرکز اسلامی لندن pic.twitter.com/izi6UqqhWS-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) March 1, 2026
حمله هوایی سنگین به منطقه نارمکِ تهران
ادعای مجری صداوسیما