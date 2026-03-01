موج گسترده حملات هوایی به قلب تهران
ارتش اسرائیل اعلام کرد موج تازهای از حملات هوایی را در قلب تهران آغاز کرده است. در بیانیه آمده است که نیروی هوایی این کشور موج دیگری از حملات را در مرکز تهران آغاز کرده و عملیات همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد تلاشها برای رهگیری حملات در هر زمان در جریان است
ارتش اسرائیل روز یکشنبه دهم اسفندماه، ویدیویی از لحظه بمباران یکی از مقرهای سپاه پاسداران در مرکز تهران را منتشر کرد.
امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴، تصاویری از انهدام یک مقر فرماندهی متعلق به جمهوری اسلامی ایران در قلب تهران توسط ارتش اسرائیل منتشر شد.-- gooya (@gooyanews) March 1, 2026
گزارشهای منتشر شده از وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف تهران از جمله حوالی برج آزادی، مناطق جام جم، سهروردی، مصلا، سید خندان، ولنجک، ونک و... pic.twitter.com/wODRuoiXr8
انفجارهای حملات امروز به تهران، یکشنبه ۱۰ اسفند، حوالی ظهر
Smoke over Tehran after wave of Israeli Air Force strikes. pic.twitter.com/d8rVJQSBAF-- Open Source Intel (@Osint613) March 1, 2026
انفجارهای حملات امروز به تهران، یکشنبه ۱۰ اسفند، حوالی ظهر pic.twitter.com/tR1q4EKcF8-- gooya (@gooyanews) March 1, 2026
لحظه هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی تهران
لحظه هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی تهران pic.twitter.com/Pl9OsccTuL-- gooya (@gooyanews) March 1, 2026
گزارشهای منتشر شده از وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف تهران از جمله حوالی برج آزادی، مناطق جام جم، سهروردی، مصلا، سید خندان، ولنجک، ونک و خیابان شریعتی حکایت دارد.
گزارشهای اولیه مستقل درباره وقوع انفجار در حوالی یا برج آزادی #تهران pic.twitter.com/C5PVc69eIZ-- AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) March 1, 2026
همزمان با این انفجارها، آتشسوزی در برخی مناطق از جمله شریعتی گزارش شده و منابع محلی از «حمله سنگین» در حوالی ساختمان صدا و سیما در منطقه جام جم خبر دادهاند.
تصاویر دیگری از انفجار نزدیک برج میلاد pic.twitter.com/L4CwRXZhns-- Behzad deklameh (@Behzaddeklameh) March 1, 2026
انهدام دو جنگنده توسط اسرائیل
حال وش/ تصاویر منتشر شده نشان می دهد اسراییل دو فروند جنگنده F4 و F5 جمهوزی اسلامی را قبل از بلند شدن مورد هدف قرار داد و منهدم کرده است.
انهدام دو جنگنده توسط اسرائیل-- gooya (@gooyanews) March 1, 2026
حال وش/ تصاویر منتشر شده نشان می دهد اسراییل دو فروند جنگنده F4 و F5 جمهوزی اسلامی را قبل از بلند شدن مورد هدف قرار داد و منهدم کرده است. pic.twitter.com/WNAz1BVxB0
