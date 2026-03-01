Sunday, Mar 1, 2026

صفحه نخست » انفجارهای مهیب در شمال تهران + هدف قرار گرفتن پایگاه مقداد

centTeh.jpgموج گسترده حملات هوایی به قلب تهران

ارتش اسرائیل اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات هوایی را در قلب تهران آغاز کرده است. در بیانیه آمده است که نیروی هوایی این کشور موج دیگری از حملات را در مرکز تهران آغاز کرده و عملیات همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای رهگیری حملات در هر زمان در جریان است

ارتش اسرائیل روز یکشنبه دهم اسفندماه، ویدیویی از لحظه بمباران یکی از مقرهای سپاه پاسداران در مرکز تهران را منتشر کرد.

***

انفجارهای حملات امروز به تهران، یکشنبه ۱۰ اسفند، حوالی ظهر

***

لحظه هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی تهران

گزارش‌های منتشر شده از وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف تهران از جمله حوالی برج آزادی، مناطق جام جم، سهروردی، مصلا، سید خندان، ولنجک، ونک و خیابان شریعتی حکایت دارد.

همزمان با این انفجارها، آتش‌سوزی در برخی مناطق از جمله شریعتی گزارش شده و منابع محلی از «حمله سنگین» در حوالی ساختمان صدا و سیما در منطقه جام جم خبر داده‌اند.

***

انهدام دو جنگنده توسط اسرائیل

حال وش/ تصاویر منتشر شده نشان می دهد اسراییل دو فروند جنگنده F4 و F5 جمهوزی اسلامی را قبل از بلند شدن مورد هدف قرار داد و منهدم کرده است.

***

مطلب قبلی...
trumpshipbanner.jpg
ترامپ: ۹ کشتی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کردیم
مطلب بعدی...
erafi.jpg
علیرضا اعرافی به عنوان عضو فقیه شورای رهبری منصوب شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی
oholic15.jpg
هضم غذاهای مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
goftar1-1.jpg
جشن ایرانیان و مردم اسرائیل برای مرگ خامنه ای
daily22-1.jpg
مرضیه حسینی دانشجوی دکترای دانشگاه جرج تاون امریکا و خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره
goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!

از سایت های دیگر

آخوند سگ‌دوست در قم
یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
goftar20-2.jpg
دیدار صمیمانه علی کریمی و گوگوش در امریکا
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy