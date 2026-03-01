موج گسترده حملات هوایی به قلب تهران

ارتش اسرائیل اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات هوایی را در قلب تهران آغاز کرده است. در بیانیه آمده است که نیروی هوایی این کشور موج دیگری از حملات را در مرکز تهران آغاز کرده و عملیات همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد تلاش‌ها برای رهگیری حملات در هر زمان در جریان است

ارتش اسرائیل روز یکشنبه دهم اسفندماه، ویدیویی از لحظه بمباران یکی از مقرهای سپاه پاسداران در مرکز تهران را منتشر کرد.

امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴، تصاویری از انهدام یک مقر فرماندهی متعلق به جمهوری اسلامی ایران در قلب تهران توسط ارتش اسرائیل منتشر شد.



گزارش‌های منتشر شده از وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف تهران از جمله حوالی برج آزادی، مناطق جام جم، سهروردی، مصلا، سید خندان، ولنجک، ونک و...

انفجارهای حملات امروز به تهران، یکشنبه ۱۰ اسفند، حوالی ظهر

Smoke over Tehran after wave of Israeli Air Force strikes.

انفجارهای حملات امروز به تهران، یکشنبه ۱۰ اسفند، حوالی ظهر

لحظه هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی تهران

لحظه هدف قرار گرفتن پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی تهران

گزارش‌های منتشر شده از وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف تهران از جمله حوالی برج آزادی، مناطق جام جم، سهروردی، مصلا، سید خندان، ولنجک، ونک و خیابان شریعتی حکایت دارد.

گزارش‌های اولیه مستقل درباره وقوع انفجار در حوالی یا برج آزادی #تهران

همزمان با این انفجارها، آتش‌سوزی در برخی مناطق از جمله شریعتی گزارش شده و منابع محلی از «حمله سنگین» در حوالی ساختمان صدا و سیما در منطقه جام جم خبر داده‌اند.

تصاویر دیگری از انفجار نزدیک برج میلاد

