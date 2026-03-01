دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با مجله آتلانتیک اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی خواهان گفتوگو با او شدند و او نیز با این درخواست موافقت کرده است.
ترامپ گفت: «آنها میخواهند گفتوگو کنند و من هم با گفتوگو موافقت کردهام، بنابراین با آنها صحبت خواهم کرد. باید زودتر این کار را میکردند. باید آنچه بسیار عملی و آسان بود را زودتر میپذیرفتند. آنها بیش از حد صبر کردند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا گفتوگو با ایرانیها امروز یا فردا انجام میشود، گفت: «نمیتوانم این را به شما بگویم.»
ترامپ همچنین اشاره کرد برخی از افرادی که در هفتههای اخیر در مذاکرات نقش داشتند، دیگر زنده نیستند و افزود: «بیشتر آن افراد از میان رفتهاند. برخی از افرادی که با آنها در حال مذاکره بودیم، دیگر نیستند، چون آن حمله بزرگی بود. آنها باید زودتر این کار را میکردند، مایکل. میتوانستند به توافق برسند. باید زودتر انجام میدادند. بیش از حد زرنگبازی درآوردند.»
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادامه حمایت در صورت زمانبر بودن سرنگونی حکومت، ترامپ پاسخ قطعی نداد و گفت: «باید وضعیت را در زمانی که رخ میدهد بررسی کنم.»
در همین زمینه:
وزیر خارجه عمان که میانجی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بود، روز یکشنبه دهم اسفند در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود، همزمان با آغاز دومین روز درگیری نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، خواستار آتشبس شد. وزارت خارجه عمان در بیانیهای اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با بدر البوسعیدی همتای عمانی خود گفته که تهران از «هرگونه تلاش جدی برای کاهش تنش» استقبال میکند.
