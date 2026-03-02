در تاریخ ملت‌ها لحظاتی فرا می‌رسد که ادامه‌ی مسیر گذشته نه ممکن است و نه عقلانی. لحظاتی که در آن عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند بازیگران قدرت پیش از آنکه تحولات از کنترل خارج شوند خود ابتکار عمل را در دست بگیرند و مسیر گذار مسالمت‌آمیز را هموار سازند. به‌نظر می‌رسد پس از کشته شدن خامنه ای چنین لحظه‌ای برای ایران فرا رسیده باشد؛ لحظه‌ای که می‌تواند به‌جای فروپاشی پرهزینه به یک آشتی ملی تاریخی منجر شود.

کسانی که در نبود خامنه ای تصمیمات اساسی را اتخاذ می کنند اگر از حداقلی از عقلانیت سیاسی برخوردار باشند باید پروژه‌ی آشتی ملی را نه به‌عنوان یک امتیاز به مخالفان، بلکه به‌مثابه یک ضرورت برای بقا و بازسازی کشور در دستور کار قرار دهند.