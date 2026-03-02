Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » سخنی با سازمان مجاهدین، رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

برادران مجاهد
برای خدا، برای خلق
و برای ایران خود را منحل کنید

برادران مجاهد
شما در آیه‌های باورخود
و در خفقان سازمانی سنگ شده‌اید
در حالی که ایران، هزاران بار ورق خورده ‌است
موج به موج شده
تازه به تازه شده
اوج گرفته است

برادران مجاهد
شما به موجوداتی سازمانی بدل شده‌‌اید
و در ساختاری سنگی فسیل شده‌اید
انگار نمی‌توانید ببینید
که سیستم باورهای هزار ساله‌تان
با سامانه‌های امروزی و شتاب‌های دیجیتالی
همخوان نیست

باور کنید که نوحه‌خوانی‌تان، سینه‌زنی‌تان
برای قدیسانی که در نگاه ایرانیان رنگ باخته‌اند
سورئالیستی، رقت‌انگیز است
جامه‌های یکرنگ‌تان وحشت‌انگیز است
گویی آدم کسانی را می‌بیند
که در گرداب سوءتفاهمی بزرگ گرفتار شده‌اند

برادران مجاهد
خالی‌هایتان را با آذرخش دروغ و فریب پُر نکنید
عکس جانباختگان فرهیخته را
در بساط‌‌ تان کنار رهبران‌تان نگذارید
چشم‌ها را فریب ندهید
و برای دانشجویانی که نام شما را فریاد نمی‌زنند
هورا نکشید
و نام آن‌کسی را که با دل و جان فریاد می‌زنند
انکار نکنید
از ده نفر هوادار، لشگری دروغین نسازید
به هوش مردم توهین نکنید

با حکومت اسلامی که همباورتان هست می‌جنگید
اما دُرُست مانند آنان
در بازار سیاست، شعبده بازی می‌کنید
گنجشک را به جای قناری می‌فروشید
و با پول‌های کلان برای خود
شهرت و اعتبار بی‌پایه می‌خرید
بدون آنکه پلک بزنید

برادران مجاهد
ارمغان شما برای ایران چیست؟
دمکراسی‌ای را که در سازمان ندارید
چگونه می‌توانید در ایران پیاده کنید؟
با بینش قبیله‌ای‌تان
چگونه می‌توانید در فرهنگ پویای این سرزمین
پنجره‌هایی به فردا بگشایید؟

اگر برای خدا و خلق می‌رزمید
برای خدا و خلق این کار را نکنید
بزرگواری کنید
مزاحم مبارزات مردم نشوید
دست از سر این مردم خسته بردارید

برادران مجاهد
برای خدا، برای خلق
و برای ایران
خود را منحل کنید

رضا فرمند

مطلب قبلی...
Kourosh_Golnam_3.jpg
خامنه‌ای به خواری جسد شد ولی کار هنوز پایان نیافته است، کوروش گلنام
مطلب بعدی...
Darvish_Ranjbar_2.jpg
آشتی ملی آخرین فرصت برای بازسازی ایران، درویش رنجبر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
gooyatv1.jpg
کبرا امین سعیدی (شهرزاد) بازیگر و نویسنده قبل از انقلاب در بیمارستان بستری شد
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی

از سایت های دیگر

کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy