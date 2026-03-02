برادران مجاهد
برای خدا، برای خلق
و برای ایران خود را منحل کنید
برادران مجاهد
شما در آیههای باورخود
و در خفقان سازمانی سنگ شدهاید
در حالی که ایران، هزاران بار ورق خورده است
موج به موج شده
تازه به تازه شده
اوج گرفته است
برادران مجاهد
شما به موجوداتی سازمانی بدل شدهاید
و در ساختاری سنگی فسیل شدهاید
انگار نمیتوانید ببینید
که سیستم باورهای هزار سالهتان
با سامانههای امروزی و شتابهای دیجیتالی
همخوان نیست
باور کنید که نوحهخوانیتان، سینهزنیتان
برای قدیسانی که در نگاه ایرانیان رنگ باختهاند
سورئالیستی، رقتانگیز است
جامههای یکرنگتان وحشتانگیز است
گویی آدم کسانی را میبیند
که در گرداب سوءتفاهمی بزرگ گرفتار شدهاند
برادران مجاهد
خالیهایتان را با آذرخش دروغ و فریب پُر نکنید
عکس جانباختگان فرهیخته را
در بساط تان کنار رهبرانتان نگذارید
چشمها را فریب ندهید
و برای دانشجویانی که نام شما را فریاد نمیزنند
هورا نکشید
و نام آنکسی را که با دل و جان فریاد میزنند
انکار نکنید
از ده نفر هوادار، لشگری دروغین نسازید
به هوش مردم توهین نکنید
با حکومت اسلامی که همباورتان هست میجنگید
اما دُرُست مانند آنان
در بازار سیاست، شعبده بازی میکنید
گنجشک را به جای قناری میفروشید
و با پولهای کلان برای خود
شهرت و اعتبار بیپایه میخرید
بدون آنکه پلک بزنید
برادران مجاهد
ارمغان شما برای ایران چیست؟
دمکراسیای را که در سازمان ندارید
چگونه میتوانید در ایران پیاده کنید؟
با بینش قبیلهایتان
چگونه میتوانید در فرهنگ پویای این سرزمین
پنجرههایی به فردا بگشایید؟
اگر برای خدا و خلق میرزمید
برای خدا و خلق این کار را نکنید
بزرگواری کنید
مزاحم مبارزات مردم نشوید
دست از سر این مردم خسته بردارید
برادران مجاهد
برای خدا، برای خلق
و برای ایران
خود را منحل کنید
رضا فرمند
