با شادباش به مردم ایران به ویژه خانواده گرامی قربانیان راه آزاد ی و انقلاب ایران که با مرگ این تبه‌کار‌خون‌آشامِ ضد ایرانی، دست‌کم لبخندی برلبانشان نشست و دل داغ‌دیده آن‌ها اندکی آرامش گرفت.



کار ولی به پایان نرسیده



اگرچه سر افعی زده شده و این آخوند که بی‌ادبی و گنده‌گویی از ویژگی‌های او بود و به جاویدنامان انقلاب ایران و خانواده‌های آنان در این یک‌ماه واندی هرچه توانست بی‌حرمتی کرد ولی سرنوشت خودش این شد که با خواری و خفت تکه‌های استخوانش را از زیر آوار بیرون بکشند.

ولی کار زیادی در پیش است. سرمافیا کنده شده ولی هنوز بخشی از بدنه مافیا و آدم‌خواران و خیانت‌کاران پا برجا هستند. من امیدوارم سازمان‌دهی‌ها در ایران شکل گرفته باشد تا بتوانند در امنیت برنامه‌های آینده خود را به اجرا بگذارند زیرا کار را باید خود مردم ایران به پایان برسانند.