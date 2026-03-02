با شادباش به مردم ایران به ویژه خانواده گرامی قربانیان راه آزاد ی و انقلاب ایران که با مرگ این تبهکارخونآشامِ ضد ایرانی، دستکم لبخندی برلبانشان نشست و دل داغدیده آنها اندکی آرامش گرفت.
کار ولی به پایان نرسیده
اگرچه سر افعی زده شده و این آخوند که بیادبی و گندهگویی از ویژگیهای او بود و به جاویدنامان انقلاب ایران و خانوادههای آنان در این یکماه واندی هرچه توانست بیحرمتی کرد ولی سرنوشت خودش این شد که با خواری و خفت تکههای استخوانش را از زیر آوار بیرون بکشند.
ولی کار زیادی در پیش است. سرمافیا کنده شده ولی هنوز بخشی از بدنه مافیا و آدمخواران و خیانتکاران پا برجا هستند. من امیدوارم سازماندهیها در ایران شکل گرفته باشد تا بتوانند در امنیت برنامههای آینده خود را به اجرا بگذارند زیرا کار را باید خود مردم ایران به پایان برسانند.
من امیدوارم حتا مخالفان آقای رضا پهلوی در این برهه از زمان که بیشترین شمار ایرانیان در درون وبیرون از ایران رهبری ایشان برای دوران گذار را پذیرفتهاند، دست از گروهگرایی، سنگاندازی و کینهورزی برداشته و تنها به رهایی نهایی مردم از چنگال این حکومت خوناشام و کودک کش بیاندیشند. نیاز نیست نگرانی داشته باشند. ایران امروز، ایران دوران انقلاب نیست و ما با نسلی برومند، دلاور و خوشفکر روبروهستیم که از دلِ آتش بیرون آمده و معیارهای زندگی آنان با آنچه ما سالخوردگان امروز و جوانان آن روزگار داشتیم، بسیار تفاوت دارد. این نسل، نسلی نیست که بدون اندیشه و پژوهش چیزی را بپذیرد.
گذشته از آن، در آینده ایران آزاد باید چنین باشد که جا برای همه باورهای گوناگون که تن به پذیرش قانون موردتایید مردم بدهند، وجود داشته وهمه گروهها، سازمانها و حزبها بتوانند شرافتمندانه در پیشرفت جامعه نقش خود را ایفا کنند.
نیروهای نظامی همراه با مردم
بهگمان نیروهای نظامیای که با مردم همراه هستند در پنهان برای زدن سران حکومت به گونهای یاری رساندهاند . امیدوار باشیم که شمار آنان اکنون بیشتر شده باشد. در میان نیروهای وابسته به حکومت ضد ایرانی، کسانی که دستشان به خون مردم آلوده نیست نباید ترسی داشته باشند. ولی آنان که در کشتار مردم دست داشتهاند یکراه خردمندانه در برابر خود دارند. تا پیش از اینکه در این مرداب خونین بیشتر فرونرفته و دست به جنایتهای بیشتر نزدهاند، خود را تسلیم مردم و قانون نموده، از فرمان سران آدمکش و تبهکارو دزد باقی مانده چون لاری"جانی"، پزشکیان، قالیباف، رادان، محسن رضایی و...آخوندهای دولتی سرپیچی کرده و از آنان دوری کنند. این بهترین راه برای آنان است تا بتوانند از خشم فراوان و بهحق مردم در امان مانده وعادلانه محاکمه شوند. راه دیگری در برابر آنان وجود ندارد وگرنه درآتش کینه 47 ساله مردم خونبهدل خواهند سوخت.
اینک امنیت مردم در گرو نخست سازماندهی و دو م وجود نیروهای نظامی همراه با مردم و مبارزه آنان همراه با مرد م نهفته است. به امید ریزش هر روز بیشتر نبروهای حکومت و آزادی ایران.
سخنی با سازمان مجاهدین، رضا فرمند