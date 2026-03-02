Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » "این یک جنگ تغییر رژیم نیست ولی رژیم قطعا تغییر کرده است"

phs.jpgوزیر جنگ آمریکا: این یک جنگ تغییر رژیم نیست ولی رژیم قطعا تغییر کرده و امروز جهان بدون آن جای بهتری است

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت واشنگتن امیدوار است مردم ایران از آنچه «یک فرصت فوق‌العاده» توصیف کرد، بهره ببرند.

او با اشاره به اظهارات پیشین دونالد ترامپ افزود که رئیس‌جمهور آمریکا روشن کرده است: «اکنون زمان شماست».

پیت هگست: رژیمی که دهه‌ها شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سرلوحه خود قرار داده بود، سرانجام با پیامدهای مستقیم همین شعارها مواجه شد و «مرگ» را از سوی آمریکا و اسرائیل دریافت کرد:


هگست همچنین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که باید گام‌های بعدی خود را با دقت بررسی کنند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در نشست خبری امروز خود گفت: «ما جنگ را آغاز نکردیم، اما ما آن را به پایان می‌رسانیم.»

او گفت عملیات علیه ایران مستقیما به دستور دونالد ترامپ و «مرگبارترین، پیچیده‌ترین و دقیق‌ترین عملیات هوایی در تاریخ» است و «ما جنگ را آغاز نکردیم اما تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، داریم آن را به پایان می‌رسانیم.»
آقای هگست گفت دونالد ترامپ «پس از ۴۷ سال رفتار خصمانه ایران» خط قرمز را مشخص کرده است.
او گفت «رژیم‌هایی مانند ایران» نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آقای ترامپ «جسارت» جلوگیری از آن را دارد.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد هر کس که آمریکایی‌ها را بکشد یا تهدید کند، «بدون عذر و تردید» تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

آقای هگست گفت جنگ با ایران برای برقراری دموکراسی نیست بلکه برای از بین بردن توان و موشکی و دریایی و زیرساخت‌های امنیتی است.

وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت: عملیات نظامی علیه ایران به «جنگی بی‌پایان» تبدیل نخواهد شد و هدف آن «نابود کردن موشک‌ها، نیروی دریایی و دیگر زیرساخت‌های امنیتی» تهران است.

پیت هگست تأکید کرد که حملات آمریکا «به‌صورت دقیق و گسترده » انجام می‌شود.

او همچنین گفت: جنگ علیه جمهوری اسلامی تلاشی برای «ملت‌سازی» یا «استقرار دموکراسی‌» در ایران نیست و واشنگتن قصد ندارد درگیر پروژه‌های طولانی‌مدت سیاسی شود.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، این کشور «برای پیروزی می‌جنگد» و زمان یا جان نیروها را درگیر جنگ‌های «سیاسی‌پسند» نخواهد کرد.

مطلب قبلی...
hamsar.jpg
همسر خامنه‌ای کشته شد
مطلب بعدی...
an2.jpg
از خبر کشته شدن احمدی‌نژاد تا پیام تسلیت او برای مرگ خامنه‌ای

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
gooyatv1.jpg
کبرا امین سعیدی (شهرزاد) بازیگر و نویسنده قبل از انقلاب در بیمارستان بستری شد
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی

از سایت های دیگر

تردید درباره سلامت ترامپ با انتشار این تصاویر
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
تصویری دیده نشده از یک میدان در آغاز انقلاب
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy