وزیر جنگ آمریکا: این یک جنگ تغییر رژیم نیست ولی رژیم قطعا تغییر کرده و امروز جهان بدون آن جای بهتری است
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت واشنگتن امیدوار است مردم ایران از آنچه «یک فرصت فوقالعاده» توصیف کرد، بهره ببرند.
او با اشاره به اظهارات پیشین دونالد ترامپ افزود که رئیسجمهور آمریکا روشن کرده است: «اکنون زمان شماست».
پیت هگست: رژیمی که دههها شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را سرلوحه خود قرار داده بود، سرانجام با پیامدهای مستقیم همین شعارها مواجه شد و «مرگ» را از سوی آمریکا و اسرائیل دریافت کرد:
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، در نشست خبری روز دوشنبه، ۱۱ اسفند با ادبیاتی آخرین اطلاعات درباره جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ارائه کرد.
هگست همچنین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داد و هشدار داد که باید گامهای بعدی خود را با دقت بررسی کنند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در نشست خبری امروز خود گفت: «ما جنگ را آغاز نکردیم، اما ما آن را به پایان میرسانیم.»
او گفت عملیات علیه ایران مستقیما به دستور دونالد ترامپ و «مرگبارترین، پیچیدهترین و دقیقترین عملیات هوایی در تاریخ» است و «ما جنگ را آغاز نکردیم اما تحت رهبری رئیسجمهور ترامپ، داریم آن را به پایان میرسانیم.»
آقای هگست گفت دونالد ترامپ «پس از ۴۷ سال رفتار خصمانه ایران» خط قرمز را مشخص کرده است.
او گفت «رژیمهایی مانند ایران» نباید سلاح هستهای داشته باشند و آقای ترامپ «جسارت» جلوگیری از آن را دارد.
وزیر دفاع آمریکا هشدار داد هر کس که آمریکاییها را بکشد یا تهدید کند، «بدون عذر و تردید» تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
آقای هگست گفت جنگ با ایران برای برقراری دموکراسی نیست بلکه برای از بین بردن توان و موشکی و دریایی و زیرساختهای امنیتی است.
وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت: عملیات نظامی علیه ایران به «جنگی بیپایان» تبدیل نخواهد شد و هدف آن «نابود کردن موشکها، نیروی دریایی و دیگر زیرساختهای امنیتی» تهران است.
پیت هگست تأکید کرد که حملات آمریکا «بهصورت دقیق و گسترده » انجام میشود.
او همچنین گفت: جنگ علیه جمهوری اسلامی تلاشی برای «ملتسازی» یا «استقرار دموکراسی» در ایران نیست و واشنگتن قصد ندارد درگیر پروژههای طولانیمدت سیاسی شود.
به گفته وزیر دفاع آمریکا، این کشور «برای پیروزی میجنگد» و زمان یا جان نیروها را درگیر جنگهای «سیاسیپسند» نخواهد کرد.
