تکمیلی:

- قطر مشارکت خود در عملیات علیه جمهوری اسلامی را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد این کشور تاکنون در هیچ عملیاتی برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی مشارکت نداشته است.

- ادعای اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه

امارات در حال بررسی اقدام نظامی برای متوقف کردن حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور است.

گزارش اولیه:

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع غربی آگاه گزارش داد ‏قطر در طول یک روز گذشته در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس، ایران را هدف قرار داده است

خبرنامه گویا - شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که قطر در ۲۴ ساعت گذشته در پاسخ به حملات تلافی‌جویانه تهران در سراسر خلیج فارس، اهدافی را در داخل ایران هدف قرار داده است. این گزارش به نقل از منابع غربی آگاه و بدون ذکر نام منتشر شده است.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به شبکه دولتی «کان» گفته است که ارزیابی اسرائیل این است که عربستان سعودی نیز به‌زودی علیه ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد؛ اقدامی که به گفته او در واکنش به حمله روز گذشته ایران به خاک عربستان انجام خواهد شد.

با این حال، کشورهای حوزه خلیج فارس تاکنون به‌طور رسمی وارد عملیات تهاجمی در چارچوب کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل نشده‌اند، هرچند برخی از آن‌ها حملات ایران را رهگیری و دفع کرده‌اند.