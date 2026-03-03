Tuesday, Mar 3, 2026

صفحه نخست » "کانال ۱۲ اسرائیل: قطر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد" + تکذیبیه

qatar.jpgتکمیلی:

- قطر مشارکت خود در عملیات علیه جمهوری اسلامی را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد این کشور تاکنون در هیچ عملیاتی برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی مشارکت نداشته است.

- ادعای اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه

امارات در حال بررسی اقدام نظامی برای متوقف کردن حملات موشکی و پهپادی ایران به این کشور است.

گزارش اولیه:

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع غربی آگاه گزارش داد ‏قطر در طول یک روز گذشته در واکنش به حملات جمهوری اسلامی در سراسر خلیج فارس، ایران را هدف قرار داده است

خبرنامه گویا - شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که قطر در ۲۴ ساعت گذشته در پاسخ به حملات تلافی‌جویانه تهران در سراسر خلیج فارس، اهدافی را در داخل ایران هدف قرار داده است. این گزارش به نقل از منابع غربی آگاه و بدون ذکر نام منتشر شده است.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به شبکه دولتی «کان» گفته است که ارزیابی اسرائیل این است که عربستان سعودی نیز به‌زودی علیه ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد؛ اقدامی که به گفته او در واکنش به حمله روز گذشته ایران به خاک عربستان انجام خواهد شد.

با این حال، کشورهای حوزه خلیج فارس تاکنون به‌طور رسمی وارد عملیات تهاجمی در چارچوب کارزار بمباران آمریکا و اسرائیل نشده‌اند، هرچند برخی از آن‌ها حملات ایران را رهگیری و دفع کرده‌اند.

مطلب قبلی...
mkhbanner.jpg
ادعای خبرگزاری مهر: مجتبی خامنه ای زنده است
مطلب بعدی...
IMG_4649.jpeg
آقای ترامپ! می بینی تو رو خدا؟!؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ
one12.jpg
ادعای جنجالی مجری زن سابق صداوسیما درباره انتخابات ۱۴۰۰ و پیمان جبلی
oholic3-1.jpg
آب مردم را می‌گیرند، به خودشان می‌فروشند!
daily3.jpg
تصاویری دور از انتظار از داخل پناهگاه ها در تل آویو
goftar30-1.jpg
داستان باورنکردنی مهندس زرتشتی هندی‌الاصلی که بمب‌افکن B-2 Spirit را طراحی کرد
goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد

از سایت های دیگر

خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
goftar2-2.jpg
تصاویر ساختار شکنانه مایا قربانی نوه گوگوش بر روی مجله معتبر وان
daily15.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از فرزندان احمد شاه قاجار

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy