خبرنامه گویا - گزارشها از بندرعباس در استان هرمزگان حاکی از آن است که ناو شهید صیاد شیرازی از کلاس سلیمانی، متعلق به نیروی دریایی سپاه پاسداران، هدف حمله نیروهای امریکایی قرار گرفته است. این شناور که از آن بهعنوان یکی از نمادهای قدرت دریایی سپاه در خلیج فارس یاد میشود، اکنون در کانون توجه تحولات امنیتی منطقه قرار دارد. جزئیات بیشتری از ابعاد این حادثه و پیامدهای احتمالی آن در راه است.
Exclusive /-- Shin (@hey_itsmyturn) March 4, 2026
IRGC Navy's IRIS Shahid Sayyad Shirazi, Soleimani-class corvette warship has been targeted.
Bandar Abbas, Hormozgan Province, #Iran
یکی از خدمه این کشتی پس از اصابت موشک، از شناور به آب پرید و توسط یک قایق تندرو سپاه نجات داده شد. میتوانید خیس بودن موها و لباس فرم او را مشاهده کنید:
Same source from the ground:-- Shin (@hey_itsmyturn) March 4, 2026
"One of the IRGC Navy forces dived off the vessel after the impact, he was rescued by an IRGC speedboat"
