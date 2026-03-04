مجتبی خامنهای کیست و چه ارتباطی با سپاه پاسداران دارد؟
منابع ایراناینترنشنال خبر دادند مجلس خبرگان تحت فشار سپاه، مجتبی خامنهای را بهعنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی برگزیده است. در سوی دیگر، وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل هر کسی را که جانشین خامنهای شود، خواهد کشت. گزارشی از مجتبا پورمحسن منابع ایران اینترنشنال گفتهاند مجلس خبرگان، با فشار سپاهمجتبی خامنهای را به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی برگزیده. وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل هر کسی را که جانشین خامنهای شود خواهد کشت.اما مجتبی خامنهای کیست و چه ارتباطی با سپاه پاسداران دارد؟ ***
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/3Afg5zweW0
منابع ایراناینترنشنال خبر دادند مجلس خبرگان تحت فشار سپاه، مجتبی خامنهای را بهعنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی برگزیده است.
در سوی دیگر، وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل هر کسی را که جانشین خامنهای شود، خواهد کشت.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
منابع ایران اینترنشنال گفتهاند مجلس خبرگان، با فشار سپاهمجتبی خامنهای را به عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی برگزیده. وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل هر کسی را که جانشین خامنهای شود خواهد کشت.اما مجتبی خامنهای کیست و چه ارتباطی با سپاه پاسداران دارد؟
***
ناو «شهید صیاد شیرازی» در آتش
شیرین کاری یک هموطن در تشکر از ترامپ