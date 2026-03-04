Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » مجتبی خامنه‌ای؛ از اتاق سایه تا تخت سلطنت؟ سپاه چه خوابی برای آینده دیده است؟

mpm.jpgمجتبی خامنه‌ای کیست و چه ارتباطی با سپاه پاسداران دارد؟

منابع ایران‌اینترنشنال خبر دادند مجلس خبرگان تحت فشار سپاه، مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی برگزیده‌ است.

در سوی دیگر، وزیر دفاع اسرائیل گفته اسرائیل هر کسی را که جانشین خامنه‌ای شود، خواهد کشت.

گزارشی از مجتبا پورمحسن

***

shipbanner2.jpg
ناو «شهید صیاد شیرازی» در آتش
1111.jpg
شیرین کاری یک هموطن در تشکر از ترامپ

