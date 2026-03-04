وزیر جنگ آمریکا میگوید طراح ایرانی سوءقصد به ترامپ را کشته است
ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یک مقام ایرانی را که فرمانده واحدی مرتبط با یک طرح ادعایی برای ترور دونالد ترامپ بود، کشته است.
پیت هنگست، وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری گفت: «رهبر واحد تشکیلاتی که تلاش داشت دونالد ترامپ را ترور کند، تعقیب و کشته شد. ایران تلاش کرد رئیسجمهور ترامپ را بکشد و در نهایت این رئیسجمهور ترامپ بود که دست بالا را داشت.»
نقش عملیاتی رحمان مقدم
خبرنامه گویا - در حالی که نام بسیاری از فرماندهان سپاه در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا دیده میشود، نام رحمان مقدم بیشتر در گزارشهای تحلیلی مربوط به «شبکههای سایه» و «فرماندهان عملیاتی غیررسمی» تکرار شده است. منابع غربی او را بخشی از ساختار تصمیمساز سپاه میدانند که کمتر در انظار عمومی ظاهر میشود و تمرکز او بر جنگهای نامتقارن است.
رحمان مقدم به عنوان یک استراتژیست عملیاتی شناخته میشود که در لایههای پنهان قدرت نظامی ایران فعالیت میکند و نقش کلیدی در طراحی عملیاتهایی دارد که هدف آنها تغییر موازنه قوا در منطقه است.