Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » وزیر جنگ آمریکا: رییس عملیات ویژه سپاه در طرح ترور ترامپ کشته شد

sardar.jpgوزیر جنگ آمریکا می‌گوید طراح ایرانی سوءقصد به ترامپ را کشته است

ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد یک مقام ایرانی را که فرمانده واحدی مرتبط با یک طرح ادعایی برای ترور دونالد ترامپ بود، کشته است.

پیت هنگست، وزیر جنگ آمریکا در یک نشست خبری گفت: «رهبر واحد تشکیلاتی که تلاش داشت دونالد ترامپ را ترور کند، تعقیب و کشته شد. ایران تلاش کرد رئیس‌جمهور ترامپ را بکشد و در نهایت این رئیس‌جمهور ترامپ بود که دست بالا را داشت.»

نقش عملیاتی رحمان مقدم

خبرنامه گویا - در حالی که نام بسیاری از فرماندهان سپاه در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا دیده می‌شود، نام رحمان مقدم بیشتر در گزارش‌های تحلیلی مربوط به «شبکه‌های سایه» و «فرماندهان عملیاتی غیررسمی» تکرار شده است. منابع غربی او را بخشی از ساختار تصمیم‌ساز سپاه می‌دانند که کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شود و تمرکز او بر جنگ‌های نامتقارن است.

رحمان مقدم به عنوان یک استراتژیست عملیاتی شناخته می‌شود که در لایه‌های پنهان قدرت نظامی ایران فعالیت می‌کند و نقش کلیدی در طراحی عملیات‌هایی دارد که هدف آن‌ها تغییر موازنه قوا در منطقه است.

مطلب قبلی...
nyt.jpg
نیویورک تایمز: ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سیا اعلام آمادگی کرده اند
مطلب بعدی...
mpm.jpg
مجتبی خامنه‌ای؛ از اتاق سایه تا تخت سلطنت؟ سپاه چه خوابی برای آینده دیده است؟

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar4.jpg
واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو
one4.jpg
وقتی ملانیا ترامپ ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده گرفت؛ انتخاب لباسی که نگاه‌ها را جلب کرد
tv4.jpg
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
daily4.jpg
مراسم ازدواج در پناهگاه
oholic17.jpg
مانکن‌ها در میدان آزادی
goftar4-1.jpg
ازدحام در مرز رازی برای ورود به ترکیه
goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ

از سایت های دیگر

چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آشنایی
رسوایی بزرگ در مسابقه دختر شایسته جهان
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
one3.jpg
سرهنگ خلبان محمود اسکندری موفق ترین خلبان فانتوم در جنگ که پس از آن زندانی شد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy