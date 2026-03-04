Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » حمله مستقیم جمهوری اسلامی به یک عضو ناتو؟

missile.jpgسرنگونی موشک جمهوری اسلامی توسط پدافند ناتو در مسیر حریم هوایی ترکیه

یورونیوز - مقام‌های ترکیه اعلام کردند که یک موشک شلیک شده از ایران که از طریق آسمان عراق و سوریه به سمت حریم هوایی ترکیه در حرکت بود، توسط سامانه‌های پدافند هوایی ناتو منهدم شده است. رخدادی که نخستین هدف‌گیری مستقیم یک عضو ناتو از زمان آغاز درگیری به شمار می‌رود. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای تصریح کرد که موشک بالستیک پرتاب شده از ایران که در حال عبور از فضای هوایی عراق و سوریه به مقصد حریم هوایی ترکیه شناسایی شده بود، در زمان مناسب توسط تجهیزات دفاع هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق مدیترانه رهگیری و غیرفعال شد.

با این حال، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد این حادثه موجب فعال شدن بند ۵ دفاع جمعی ناتو نخواهد شد.

هگست افزود: «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حادثه بند ۵ ناتو را فعال کند؛ بندی که بر اساس آن حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.»

این موشک از ایران شلیک شده بود و پس از عبور از حریم هوایی عراق و سوریه، به سمت استان جنوبی هاتای ترکیه حرکت می‌کرد که توسط سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق دریای مدیترانه رهگیری و منهدم شد. بقایای موشک رهگیر در منطقه دورتیولِ هاتای سقوط کرد. در این حادثه تلفات یا مجروحی گزارش نشد.

خبرگزاری فرانسه: ترکیه «هدف موشک» شلیک‌شده از سوی ایران نبود

یک مقام مطلع ترک به خبرگزاری فرانسه گفت که ترکیه «هدف» موشکی که از ایران شلیک شده و به سمت حریم هوایی این کشور در حرکت بود و توسط سامانه‌های پدافند هوایی ناتو منهدم شد، نبوده است. این مقام که نخواست نامش فاش شود، افزود: «ما فکر می‌کنیم موشک به‌سوی یک پایگاه در بخش جنوبی جزیره قبرس بوده اما از مسیر خود منحرف شده است.»

