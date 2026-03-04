Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » پیامی از یک خبرنگار داخل ایران: ما در بی‌خبری، صداوسیما در حال «فتح واشنگتن»

payam.jpgایران وایر - میلاد علوی، خبرنگار ساکن ایران روز چهارشنبه ۱۳اسفند۱۴۰۴ از تلاشی شش‌ساعته برای اتصال به اینترنت خبر داد و در حساب توییتر خود نوشت: «ما در بی‌خبری مانده‌ایم و در صداوسیما، ایران در آستانه فتح تل آویو و واشنگتن قرار دارد.»

این خبرنگار نوشته است که برای اتصال به اینترنت بیش از ۵۹ لینک V2ray، چندین فایل NPV را تست کرده و در نهایت با کمک یک دوست و از طریق فایل Openvpn توانسته به شبکه متصل شود.

به گفته میلاد علوی «اینترنت در ایران، چه اینترنت ثابت و چه همراه، قطع است.»

جمهوری اسلامی از روز ۹اسفند۱۴۰۴ و با آغاز حمله نظامی اسراییل و آمریکا به مواضع خود اینترنت را با اختلال شدید و در برخی ساعات با قطعی کامل مواجه کرده است.

