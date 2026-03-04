Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » زمان شادی واقعی بعد از مرگ سدعلی؛ ف. م. سخن

IMG_4704.pngبالاخره آن چه باید اتفاق می افتاد افتاد و سدعلی در سن ۸۶ سالگی به دست امریکایی ها و اسراییلی ها به دَرَک واصل شد.
اتفاقی که باعث خوشحالی ما مردم ایران شد چرا که جنایت هایی که در زمان رهبری او اتفاق افتاد بسیار بود.

جنایت تنها کشتن آدم ها نیست. جنایت می تواند کشتن روح آدم ها هم باشد. کشتن امیدها. کشتن استعدادها. در زمان رهبری او این کشتن ها که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی و خمینی آغاز شده بود ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد ادامه پیدا کرد. شما سال ۱۳۶۸ را به یاد آورید. یادتان می آید در این سال چه کار می کردید؟ اصلا به دنیا آمده بودید یا نه. اگر به دنیا آمده بودید مشغول چه کاری بودید؟ بچه بودید و مدرسه می رفتید؟ در مدرسه ای که معلم ها ریش داشتند یا حجاب بر سرشان بود چه چیزهایی به شما یاد می دادند؟ بعد که بزرگ شدید و دانشگاه رفتید آن جا چه می کردید؟ بعد که وارد بازار کار شدید چه می کردید؟ در آمدتان کافی بود؟جایگاه شغلی تان مناسب با سطح تحصیلات و تجربه و استعدادهای تان بود؟ حالا یک نگاه به آینه بیندازید. قیافه تان چقدر فرق کرده. آیا لبخند واقعی بر لب دارید؟ سال ۶۸ چطور؟ موهای تان در طول این سی و شش سال سفید شده؟ خوش گذشته در این سی و شش زندگی به شما؟ این ها را به من یا کس دیگر جواب ندهید. به خودهاتان جواب بدهید! آیا زندگی مردم کشورهای پیشرفته را می شناسید؟ فکر می کنید شما خوشبخت بوده اید یا آن ها؟

من خودم را می گویم. با وجود این که زندگی از نظر مادی و تحصیلی خوب و موفقی داشته ام، در سال هایی که جمهوری اسلامی بر سر کار بود، و در دوران رهبری خمینی و خامنه ای هیچ وقت احساس خوشحالی واقعی نکردم. احساس رضایت خاطر نکردم. همیشه از دیدن اوضاع اجتماعی و سیاسی رنج بردم. ناراحت شدم غمگین شدم. پشیمان شدم که چرا زمانی که جوانکی هفده هجده ساله بودم فکر می کردم اگر نظام پادشاهی سرنگون شود اوضاع جامعه بهتر از آنی که بود می شود. اهمیتی نمی دادم که آخوند بر سر کار بیاید یا کمونیست ها یا ملی ها. دور دست آخوندها افتاد. دست خمینی و خامنه ای. و امروز در نزدیکی های هفتاد سالگی، یک زندگی که می توانست در آن هزار کار مثبت صورت بگیرد، تبدیل شد به یک زندگی سراسر مبارزه با آخوندهای حاکم و آرزوی تغییر حکومت....

برنامه را مشاهده کنید....


مطلب قبلی...
irib2.jpg
شدت تخریب ساختمان‌های شبکه دو صداوسیما در خیابان الوند
مطلب بعدی...
nyt.jpg
نیویورک تایمز: ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای گفتگو با سیا اعلام آمادگی کرده اند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar4.jpg
واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو
one4.jpg
وقتی ملانیا ترامپ ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده گرفت؛ انتخاب لباسی که نگاه‌ها را جلب کرد
tv4.jpg
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
daily4.jpg
مراسم ازدواج در پناهگاه
oholic17.jpg
مانکن‌ها در میدان آزادی
goftar4-1.jpg
ازدحام در مرز رازی برای ورود به ترکیه
goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ

از سایت های دیگر

بختک یا فلج خواب چیست؟
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب

پر بیننده ترین ها



gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy