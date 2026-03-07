بررسی تاریخ معاصر ایران به دلیل جنایتها و غارتهایی که سران و عوامل رژیم کنونی در کشورمان کردهاند یک ضرورت تاریخی است.۱ چهل و هفت سال سران و عوامل این رژیم اشغالگر تروریست، مردم بیگناه را کشتند و غارت، تجاوز و بردهداری در ایران و سایر کشورها کردند که سرانجام به دلیل حماقتها، مزاحمتها و جنایتهای این رژیم جنگ شروع شد.
تبریک به ملت بزرگ ایران بابت به درک واصل شدن خامنهای ضحاک و سایر اراذل پلید که به مردم توهین کردند و دههها در ایران و سایر کشورها جنایتها کردند. خامنهای خانوادهاش را سپر دفاعی خود کرد و فکر کرد که با این روش کشته نمیشود مثل ابوبکر بغدادی و حسین ابن علی. او باعث کشته شدن این همه کودک در ایران شد و آخرسر به نوه خودش هم رحم نکرد. این یعنی جهالت، خودخواهی، لجاجت و رذالت.
حسن مجتبی و حسین ابن علی بعد از کشتارهای پدربزرگ و پدرشان با داشتن حامیان اندک همانقدر برای حکومت کردن شایسته بودند که مجتبی خامنهای بعد از مرگ پدرش.
من همدل و همصدا با هموطنان معترض کشورمان بودهام. کشتار، غارت، تجاوز و بردهداری که عدهای از چهارده قرن قبل با خودبرتربینی و تحمیل باورهایشان به دیگران کردند و به مدت چهل و هفت سال در ایران و دیگر کشورها نهادینه کردند به پایان خواهد رسید. به عنوان یک جمهوریخواه معتقدم دوران گذار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی کشور ما را چه به جمهوری سکولار برساند چه به پادشاهی سکولار در هر دو حالت کشورمان آینده خوبی با رسیدن مردم ما به آزادی و آبادی خواهد داشت هرچند که ایران لائیک بهتر از ایران سکولار خواهد بود.۲
لعنت به کسانی که مردم ایران را تروریست نامیدند و در ایران کشتار کردند. این حکومت اشغالگر تروریست تا مثل علی ابن ابیطالب و محمد اموازی در خیابانهای ایران مردم را گردن نزند و ایران را تبدیل به افغانستان نکند راضی نمیشود. این اراذل شیاد چهل و هفت سال در ایران و دیگر کشورها جنایت، غارت، تجاوز و بردهداری کردهاند و باید سرنگون شوند. مزدوران این حکومت داعشی علاوه بر خانهها و خیابانها در بیمارستانها هم در ایران کشتار کرده و به مجروحان تیر خلاص زدهاند.
این اراذل بیمغز در کشتار، غارت، تجاوز، از بین بردن منابع طبیعی کشور، گروگانگیری، قطع ارتباطات و اطلاعرسانی، تهدید جهانیان و تحریف واقعیت، اول هستند اما مغز برای فکر و تلاش کردن برای پیشرفت، نوآوری و خدمت به بشریت ندارند.
این افراد رذل رحم دختران را از پیکرهایشان در ایران بیرون آوردهاند و با شلیک گلوله به پیکرها سعی در پنهان کردن جرم کردهاند چون آنها را به عنوان غنیمت جنگی مورد تجاوز قرار دادهاند. تعداد زیادی از پیکرها را به طور دستهجمعی دفن کردهاند که تکرار جنایت خاوران است. محمد ابن عبدالله در قرآن تجاوز به اسیران در جنگها را به پیروانش سفارش کرد. همچنین سرگذشت ماریه و ریحانه و سایر کنیزان که او به آنها تجاوز جنسی کرد در زندگینامه او منتشر شده است. جای تعجب ندارد که پیروان محمد ابن عبدالله روش او و سربازانش را در ایران تکرار کردهاند. تعجبآور است که بعضی از مردم ایران این همه سال قرآن خواندهاند و آن را درک نکردهاند. در این چهل و هفت سال به کودکان، زنان و مردان بسیاری در زندانهای ایران تجاوز کردهاند و فکر کردهاند که تا ابد با ظلم به مردم خواهند ماند. زهی خیال باطل.
مشت نمونه خروار است. آیههای زیر در قرآن چند نمونه از آیههایی است که درباره لزوم کشتار با گردن زدن، غارت، تجاوز (غنیمت جنگی گرفتن زنان حتی زنان شوهردار) و بردهداری و نیز جایزه این کارها یعنی حوری و غلام در بهشت است.
آیه ۴ سوره محمد
آیه ۲۴ سوره نساء
آيه ۲۸ سوره الروم
آيههای ۵ و ۶ سوره المومنون
آيه ۷۵ سوره النحل
آيه ۲۴ سوره طور
آیه ۵ سوره توبه
طبق این آیهها و دیگر آیههای قرآن هر کسی بیشتر کشتار، غارت، تجاوز و بردهداری کند مسلمانتر است، درواقع هر کسی در این کارها پیشروتر باشد به ادعای جاهلان، بیگناهتر و معصومتر است.
چهارده قرن قبل یهودیان در عربستان با کار و تلاش در زمینهایشان کشاورزی میکردند. محمد ابن عبدالله به سربازانش دستور داد به آنها حمله کردند و پس از کشتار یهودیان زمینهای آنها را غصب کرد و زمین فدک را به دخترش فاطمه داد. او و سربازانش در جنگها افراد بسیاری را کشتند و عدهای را اسیر و غارت کردند، همچنین به کودکان و زنان اسیر به زور - در برخی موارد به عنوان ازدواج اجباری - تجاوز جنسی کردند، مثل کارهایی که ابوبکر بغدادی و سربازانش کردند.
متاسفانه مردم ما قرنها در ایران به آمران و عاملان تاریخی کارهای ضد بشری از جمله شکنجه، تجاوز، غارت، بردهداری و کشتار در نماز و دعا سلام و صلوات فرستادهاند و هنوز هم هستند کسانی که همچنان در این جهل ماندهاند. مردم ایران ندانسته در همه این سالها به ابوبکر بغدادی (محمد ابن عبدالله) و محمد اموازی (علی ابن ابیطالب) و جانشینان آنها در نماز و دعا سلام و صلوات فرستادهاند و جنایتهایی را دیدهاند که نتیجه همین جهل و جنون بوده است. ملتی که با وجود داشتن فرهنگ و تمدن کهن و دیرینه به قاتلان اجدادش سلام و درود بفرستد، فرزندانش را قربانی جهل خود میکند.
اگر مردم ما واقعا میخواهند کشتار، غارت، بردهداری و تجاوز به کودکان، زنان و مردان برای همیشه در ایران پایان یابد باید آموزش قرآن به کودکان را متوقف کنند و از آموزههای اسلامی به طور کامل دست بردارند، انسانیت را به جای دین در ایران نهادینه کنند و آینده نسلهای بعد را به درستی بسازند.
نامهای ایرانی را به جای واژههای عربی برای فرزندانتان انتخاب کنید.
پیشنهاد اخیر علی کریمی را اصلاح میکنم: بهتر است به جای سوزاندن قرآن، کتابهایی که با این محتوا چاپ شده را خمیر کنید و از کاغذهای به دست آمده کتابهای علمی و فلسفی چاپ کنید.
هیچ شخص میهنپرستی در شرایط عادی موافق حمله نظامی کشورهای دیگر به کشور نیست اما در این شرایط که این رژیم جانی قیامهای ملی را در ایران سرکوب کرده و نیز نسلکشی کرده، حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به این رژیم منحوس مسلما مورد تایید همه میهنپرستان واقعی است تا مردم ما و مردم سراسر جهان برای همیشه از شر این رژیم جنایتکار و غارتگر رها شوند. من نیز از این ضرورت تاریخی حمایت کردهام. تحلیلگران در رسانهها به درستی اعلام کردهاند که این رژیم جنایتکار پیکرهای تعداد زیادی از کشتهشدگان انقلاب ملی ایرانیان را برای پس از حمله آمریکا و اسرائیل (با ناتو) نگه داشته تا به دروغ به مردم بگوید که این افراد توسط ارتش بیگانگان کشته شدهاند. البته مردم آنقدر از این فریبکاریها از این رژیم اشغالگر رذل و نادان در طی این سالها دیدهاند که فریب این جنایتکاران را نمیخورند.
دیدن صحنههای بمباران ایران ناراحتکننده و دردناک است اما مردم ما با اشتباه سال ۵۷ کشور را به اینجا رساندند. خوشبختانه نسلهای جوانتر بیداری ایرانیان را رقم زدهاند و اکثریت مردم با دیدن جنایتها و غارتها خواهان سقوط این رژیم جنایتکار هستند که باعث این جنگ شده است. ما به انتظار تغییرات اساسی به خواست مردممان برای آینده ایران هستیم.
به عنوان فرزند یک نظامی ارتش دوران محمدرضا شاه پهلوی از ارتشیان رژیم ایران میخواهم که از ارتش جدا شوند. پدر من یک نظامی ارتش محمدرضا شاه پهلوی بود که در ارتش ایران به کشورمان خدمت کرد. او در شورش سال ۵۷ با درخواست بازنشستگی خود از ارتش جدا شد. او همیشه به ما میگفت: "من نخواستم به سربازانم دستور شلیک به مردم را بدهم." پدرم تا آخر عمر از شورش مردم علیه شاه ناراحت بود و در نوستالژی دوران شاه باقی عمرش را گذراند.
متاسفانه ارتشیان در سال های اخیر با ماندن در ارتش با وجود این که جنایتها وغارتهای سران و عوامل رژیم کنونی ایران را دیدند به مردم ما خیانت کردهاند. پرسش این است که چرا ملوانانی که در کشتار اخیر در خیابانهای ایران دست نداشتهاند آنهم در شرایطی که سالهای متمادی کشتارهای رژیم جنایتکار ایران را و نیز تهدیدهای کشورهای دیگر و اقدامات تروریستی در خاورمیانه را از طرف این رژیم خبیت دیدهاند در یک ناو که متعلق به این رژیم تروریستی است حضور و فعالیت داشتهاند؟۳ شرمآور است که ارتشیان با وجود کشتارها و غارتها در سالیان متمادی در ارتش ماندهاند و به دوام این رژیم تروریستی کمک کردهاند و ما به اینجا رسیدهایم که ترامپ از ارتشیان این رژیم تسلیم شدنشان را خواسته است. آن دسته از ارتشیان که دستشان به خون مردم ایران آغشته نیست میتوانند خودشان را بازخرید یا بازنشسته کنند و از ارتش جدا شوند. سایرین که در کشتارها نقش داشتهاند تسلیم شوند و طبق خواسته ملت ایران در دادگاه ملی محاکمه و مجازات شوند.
ضروری است که سردمداران و عوامل این رژیم خونخوار که در این چهل و هفت سال در کشتارها و غارتها دست داشتهاند در صورت پناهنده شدن در کشورهای دیگر با پیگیری مردم به ایران بازگردانده و در دادگاه ملی محاکمه و طبق خواسته مردم مجازات شوند.۴
این اراذل تروریست که این روزها در ایران با بمباران آمریکا و اسرائیل از بین میروند و در کشتار مردم دست داشتهاند روزی کودک بودند. وظیفه من روشنگری است تا از تعداد کودکانی که در قرنهای آينده در ایران با خواندن قرآن تبدیل به این اهریمنان میشوند کم کنم.
حسن خمینی که به فکر جنگ نرم است و امثال این جنایتکار بدانند زنی از ایران در این جنگ قیام کرده است. آن زن منم که سالیان سال بر این ظلمها گریستهام. زنان ایرانی که در حوزههای مختلف پیشرفت و نوآوری کنند مبارزان این نبرد برای آینده ایران خواهند بود.
این حکومت با این همه ظلم دوام نخواهد آورد. ما ایرانیان بر این اهریمنان پیروز خواهیم شد.
۱ بررسی تاریخ معاصر ایران به طور مفصلتر با مقایسه این دوره از تاریخ کشورمان با دورههای گذشته به ویژه دوران صفویه که دین به عنوان ابزار وارد نهادهای حکومتی شد با مقایسه شخصیتهای تاریخی ضروری است.
۲ ایران لائیک بهتر از ایران سکولار خواهد بود چون در یک کشور لائیک سوءاستفادهگران نمیتوانند با استفاده از دین در نهادهای دینی وابسته به حکومت فعالیت کنند و با گرفتن رانت و مواجب از حکومت، اموال مردم را غارت کنند. به همین دلیل است که وضعیت امروز فرانسه به عنوان کشوری لائیک بهتر از انگلیس و آلمان است که کشورهایی سکولار هستند.
۳ منظور همان ملوانان کشته شده در ناو سلیمانی هستند که به دلیل توهم خامنهای که ادعا میکرد میتواند با دستور شلیک به ارتش ایران برای نابود کردن ناو آبراهام لینکلن سربازان آمریکایی را به کشتن دهد با تهدیدهای بسیارش همراه با سایر سران و عوامل این رژیم جنایتکار مرگ خودشان و کشته شدن مردم ایران در این جنگ را سبب شدهاند. کشته شدن دانشآموزان مدرسه میناب مثل سایر فاجعههای ایران نیز دردناک است و مقصرش رژیم ایران است که با فرستادن اسلحهها و تروریستهایش به کشورهای خاورمیانه و جنگافروزی این مصیبتها را نه تنها در ایران بلکه در جهان سبب شده است.
۴ جوانتر که بودم شاعری احساساتی بودم که فکر میکردم قاتلان را باید بخشید اما مرور زمان به من نشان داد که ماندن این افراد به کشته شدن افراد بیگناه بسیاری منجر میشود. محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایتها و غارتها از مردم ایران پس از سقوط این رژیم در دادگاه ملی ضروری است. سرنوشت این افراد به خواست مردم ستمدیده ایران خواهد بود. در یک نامه سرگشاده که سالها قبل در سایت گویانیوز در اینجا منتشر شد
https://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/105914.php
خطاب به محمود احمدینژاد نوشته بودم: "بدانيد که اشکهای نه تنها مردم ايران بلکه مردم دنيا برای ظلمهايی که کرديد روزی سيل عظيمی خواهد شد که شما و همراهانتان را با خود خواهد برد." ما در این برهه تاریخی هستیم که این سیل خروشان به پایان این رژیم منجر شده است.
سکوت مکن، م.سحر