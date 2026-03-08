◾️ شاهد علوی می نویسد : «کُردها را تجزیه‌طلب می‌نامند چون آن‌ها را ایرانی نمی‌دانند. » این نوعی مغالطه است . مغالطه مرد پوشالی (Straw Man) . در این مغالطه نویسنده ، دیدگاه طرف مقابل را ساده‌سازی یا تحریف کرده و وانمود می‌کند که گویا مخالفان احزاب مسلح کرد می‌گویند: «کردها ایرانی نیستند! » این در حالی است که اغلب مخالفان و منتقدان گروه های مسلح کرد ، کردها را ایرانیان اصیل و بسیار دوست داشتنی می دانند و تنها با تجزیه‌طلبی آشکار و پنهان احزاب مسلح، مخالفت می کنند، نه با هویت ایرانی و موجودیت کردها. ◾️شاهد علوی در ادامه با ایجاد تشابه و یکی انگاشتن فرماندهان احزاب مسلح کرد با شهروندان ایرانی خواهان بازگشت به کشور، به مغالطه «قیاس مع الفارق» متوسل می شود و‌ می گوید: «تمام رهبران و اعضا ۷ حزب سیاسی کُردستان ایران، متولد ایران و اهل همین سرزمین هستند که سال‌هاست مثل سایر نیروهای اپوزیسیون در تبعید زندگی می‌کنند. بازگشت آن‌ها به کشور، بازگشت به خانه است.» سران و اعضای احزاب مسلح کردی به لحاظ فردی ، مثل همه ایرانیان تبعیدی از حق بازگشت به خانه پدری برخوردارند. اما آنچه که مخالفان به آن انتقاد دارند ، این است که گفته می شود که این گروه ها به صورت مسلحانه و سازمان یافته و به قصد سلطه بر کردستان ایران بر می گردند.

◾️شاهد علوی در دفاع از احزاب مسلح می گوید : « سلاح آن‌ها [احزاب مسلح کرد ]در خدمت آزادی کُردستان و ایران است در یک ایران دمکراتیک کنار گذاشته می شود.» در این سناریو احزاب مسلح با زور اسلحه کردستان ایران را تصرف می کنند. پس از آن دو اتفاق موازی حتمی الوقوع است . اول اینکه هیچ گروه و حزب غیر مسلحی توانایی رقابت با احزاب مسلح را ندارد و دوم اینکه احزاب مسلح، با بروز کوچکترین اختلافی به روی هم اسلحه می کشند و منطق سلاح جای منطق گفتگو را می گیرد..





◾️احزاب مسلح کرد و به طور مشخص حزب دمکرات کردستان در اساسنامه خود ایران را کشوری کثیرالمله متشکل از ملتهای کورد و ترک و بلوچ و لر و ترکمن و عرب و چند تا نقطه ! می دانند، معتقدند که کوردستان ایران بخش شرقی ( روژهلات ) کردستان بزرگ است. معتقدند که استعمارگران کردستان بزرگ را بعد از جنگ جهانی اول تجزیه کرده اند، معتقدند که ملتی ( موهوم )به نام ملت فارس ملتهای دیگر را زیر سلطه دارد. می گویند هر یک از ملتهای ساکن ایران طبق منشور سازمان ملل حق تعیین سرنوشت دارند و حتی می توانند علیه ملت فارس قیام مسلحانه کنند.





◾️در واقع آنها خواهان تجزیه حاکمیت ملی ایران به عنوان یک دولت - ملت و تقسیم آن بین ۷-۸ اقلیم خودمختارند و البته این گام اول است. در فرصت مناسب ( ضعیف بودن دولت مرکزی ) حق دارند با برگزاری رفراندم مستقل شوند. اما اگر ملت استعمارگر فارس ! ( که ساخته و پرداخته ذهن آنها است) زیر بار خودمختاری و فدرالیسم نرود، هر یک از ملتهای زیر ستم کرد و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و...می توانند طبق منشور سازمان ملل علیه ملت فارس مبارزه مسلحانه را آغاز کنند.





◾️بر خلاف تصور رهبران احزاب مسلح که بعد از ۸۰ سال هنوز هم در چهارچوب « مارکسیسم و مساله ملی » نوشته استالین می اندیشند، مردم کردستان بویژه جوانان ، از احزاب سنتی کرد و قوم و قبیله گرایی عبور کرده اند. جوانان کرد در ایلام و آیدانان و‌ملکشاهی و کرمانشاه و قروه و سنندج و مهاباد و ارومیه همان چیزهایی را می خواهند که جوانان شیراز و اصفهان و تهران و‌مشهد می خواهند. جوانان کرد حقوق شهروندی ، آزادی های فردی و رفع تبعیض می خواهند و دنبال یک حکومت نرمال و لیبرال ، متحد غرب اند که در زندگی مردم سرک نکشد و دنبال رفاه و پیشرفت کشور باشد. مردم ایران بخصوص جوانان از ایدئولوژی های منجمد قرن بیستمی بخصوص کمونیسم و بنیادگرایی اسلامی گذر کرده اند .قوم و قبیله گرایی نوعی بازگشت به گذشته است.