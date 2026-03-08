Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » گفتگوی جنجالی رضا پهلوی با با رسانه اهل سنت؛ از بلوچستان تا نقش مولانا عبدالحمید

kalameh.jpgرضا پهلوی در شبکه کلمه: همبستگی ملی تنها راه عبور از جمهوری اسلامی

خبرنامه گویا - در گفتگویی که بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای داشته، رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با رسانه اهل سنت شبکه کلمه به بررسی برخی از حساس‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران پرداخت؛ از وضعیت استان سیستان و بلوچستان و جایگاه اهل سنت در ایران آینده گرفته تا نقش چهره‌های مذهبی بانفوذی مانند مولانا عبدالحمید در تحولات سیاسی کشور.

در این گفتگو که با اجرای عبدالقادر ترشابی انجام شد، رضا پهلوی بر ضرورت برابری حقوقی برای همه ایرانیان فارغ از مذهب، قومیت و منطقه تأکید کرد و گفت آینده ایران تنها زمانی می‌تواند باثبات و آزاد باشد که همه شهروندان در ساختار سیاسی کشور سهمی برابر داشته باشند.

او همچنین با اشاره به نارضایتی‌های گسترده در مناطق مختلف کشور، بر اهمیت حضور فعال مردم در صحنه عمومی و نقش اعتراضات خیابانی در تعیین مسیر تحولات سیاسی تأکید کرد. این مصاحبه از آن جهت اهمیت یافته که برای نخستین‌بار در چنین سطحی، موضوع رابطه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با جامعه اهل سنت و به‌ویژه تحولات بلوچستان در قالب گفتگویی مستقیم مورد بحث قرار گرفته است.

