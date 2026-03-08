Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » سنتکام به ادعای لاریجانی پاسخ داد

444.jpgایندیپندنت - فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز شنبه، ۱۶ اسفندماه، در واکنش به ادعای علی لاریجانی اعلام کرد هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی در جریان درگیری‌ها به اسارت جمهوری اسلامی درنیامده‌اند.

این واکنش پس از آن مطرح شد که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در اکس نوشت: «به من گزارش داده‌اند که چند سرباز آمریکایی به اسارت گرفته شده‌اند، اما آمریکایی‌ها مدعی هستند که آن‌ها در جریان نبرد کشته شده‌اند.»

تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این ادعا را رد کرد و گفت: «رژیم ایران هر کاری می‌کند تا دروغ منتشر کند و مردم را فریب دهد. این هم نمونه دیگری از همان تلاش‌هاست.»

مطلب قبلی...
777.jpg
سازمان‌های اطلاعاتی : ایران به اورانیوم موجود در تأسیسات اصفهان دسترسی دارد
مطلب بعدی...
1111.jpg
کفن‌پوشان قمه به دست در ورامین

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد
goftar7.jpg
حال و هوای "تهران کوچک" محله ایرانیان مقیم لندن همزمان با جنگ
one7.jpg
زلنسکی در مراسم افطاری جامعه مسلمانان اوکراین
oholic7.jpg
وقتی همه از بدی‌ها میگن؛ این‌ها خبرهای خوبی‌ان که گم شدن
tv6.jpg
از پنهان شدن در مدارس تا آوارگی در خیابان با نیروهای امنیتی
goftar6-1.jpg
جولان نیروهای بسیج با اسلحه در سطح تهران
one24.jpg
تصاویری دوران جوانی کتایون ریاحی

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
one6-1.jpg
حسین خمینی نوه ارشد روح الله خمینی و عضو جنجالی و طرد شده خانواده
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
oholic6.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy