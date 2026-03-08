ایندیپندنت - فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، روز شنبه، ۱۶ اسفندماه، در واکنش به ادعای علی لاریجانی اعلام کرد هیچیک از نیروهای آمریکایی در جریان درگیریها به اسارت جمهوری اسلامی درنیامدهاند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در اکس نوشت: «به من گزارش دادهاند که چند سرباز آمریکایی به اسارت گرفته شدهاند، اما آمریکاییها مدعی هستند که آنها در جریان نبرد کشته شدهاند.»
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این ادعا را رد کرد و گفت: «رژیم ایران هر کاری میکند تا دروغ منتشر کند و مردم را فریب دهد. این هم نمونه دیگری از همان تلاشهاست.»
