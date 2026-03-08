Sunday, Mar 8, 2026

london.jpgخبرنامه گویا - پلیس لندن یک مرد ۲۵ ساله را در ارتباط با حمله به مردی که گفته می‌شود از معترضان ضدجمهوری اسلامی است، بازداشت کرد. این حادثه شامگاه شنبه در خیابان بالاردز لین در منطقه نورث فینچلی رخ داد؛ جایی که طبق گزارش‌ها قربانی ابتدا با بطری مورد حمله قرار گرفت و سپس با چاقو زخمی شد.

نیروهای پلیس متروپولیتن حدود ساعت هفت عصر به محل حادثه اعزام شدند. مأموران پس از رسیدن به محل، مردی حدوداً چهل‌ساله را یافتند که آثار ضربه چاقو بر بدنش دیده می‌شد. هویت قربانی هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده، اما گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه او از معترضان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی بوده است.

منطقه فینچلی که در شمال لندن قرار دارد، بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان در این شهر را در خود جای داده و به همین دلیل گاه از آن با لقب «تهران کوچک» یاد می‌شود.

پلیس اعلام کرده است مرد ۲۵ ساله بازداشت‌شده به ظن «ایراد صدمه شدید بدنی» در بازداشت به سر می‌برد. به گفته مقامات، این فرد احتمالاً قربانی را با بطری مورد حمله قرار داده، اما در حال حاضر پلیس معتقد است که او شخصی نیست که ضربه چاقو را وارد کرده است. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سایر افراد دخیل در این حمله ادامه دارد.

قربانی پس از دریافت کمک‌های اولیه در محل، توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد. مقام‌های پزشکی گفته‌اند که جراحات او جدی است، اما جانش در خطر نیست و احتمال ناتوانی دائمی نیز وجود ندارد. پلیس همچنین اعلام کرده حضور نیروهای امنیتی در منطقه افزایش خواهد یافت.

