fars.jpgمدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس: رهبر بعدی، جوان‌شده رهبر قبلی است

حمیدرضا مقدم‌فر سرتیپ‌دوم سپاه پاسداران و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در صداوسیما بدون اینکه نامی از مجتبی خامنه‌ای ببرد گفت: «قطعا رهبر بعدی همان رهبر خواهد بود که جوان شده است. رهبر بعدی جوان شده همان رهبر است و مسیر را ادامه می‌دهد. مردم و همه دنیا این را خواهند دید.»

در میان فرزندان علی خامنه‌ای، مجتبی به دلیل شباهت به پدر شناخته می‌شود. او فرزند دوم علی خامنه‌ای است که در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل همسرش را از دست داده است. پیشتر گزارش‌هایی از انتقال منابع مالی هنگفت توسط او به کشورهای اروپایی منتشر شده بود.

بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، شبکه‌ای از املاک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در اروپا و خاورمیانه شناسایی شده که از طریق شرکت‌ها و واسطه‌ها مدیریت می‌شوند.

حاصل ازدواج منصوره خجسته‌باقرزاده و علی خامنه‌ای شش فرزند است. چهار پسر به نام‌های مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دو دختر به نام‌های بشری و هدی.

moji.jpgاسرائیل هشدار داد به تعقیب جانشین خامنه‌ای ادامه خواهد داد

ایران اینترنشنال - ارتش اسرائیل هشدار داد که به تعقیب جانشین احتمالی خامنه‌ای ادامه خواهد داد و در هدف قرار دادن اعضای مجلس خبرگان رهبری که قصد شرکت در جلسه معرفی جانشین او را دارند، تردید نخواهد کرد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که انتظار می‌رود مجلس خبرگان رهبری به زودی در شهر قم تشکیل جلسه دهد.

سخنگوی ارتش هشدار داد: «بازوی بلند اسرائیل به تعقیب جانشین احتمالی خامنه‌ای و همه کسانی که برای انتصاب او تلاش می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

ارتش اسرائیل خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری که قصد شرکت در جلسه معرفی جانشین خامنه‌ای را دارند، هشدار داد: «ما در هدف قرار دادن شما نیز تردید نخواهیم کرد و خودتان را در معرض خطر بدانید.»



