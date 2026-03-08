مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس: رهبر بعدی، جوان‌شده رهبر قبلی است

حمیدرضا مقدم‌فر سرتیپ‌دوم سپاه پاسداران و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در صداوسیما بدون اینکه نامی از مجتبی خامنه‌ای ببرد گفت: «قطعا رهبر بعدی همان رهبر خواهد بود که جوان شده است. رهبر بعدی جوان شده همان رهبر است و مسیر را ادامه می‌دهد. مردم و همه دنیا این را خواهند دید.»

در میان فرزندان علی خامنه‌ای، مجتبی به دلیل شباهت به پدر شناخته می‌شود. او فرزند دوم علی خامنه‌ای است که در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل همسرش را از دست داده است. پیشتر گزارش‌هایی از انتقال منابع مالی هنگفت توسط او به کشورهای اروپایی منتشر شده بود.

بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، شبکه‌ای از املاک و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با مجتبی خامنه‌ای در اروپا و خاورمیانه شناسایی شده که از طریق شرکت‌ها و واسطه‌ها مدیریت می‌شوند.

حاصل ازدواج منصوره خجسته‌باقرزاده و علی خامنه‌ای شش فرزند است. چهار پسر به نام‌های مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم و دو دختر به نام‌های بشری و هدی.