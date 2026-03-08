Sunday, Mar 8, 2026

basiji.jpgتوانا - بیش از یک هفته از مرگ خامنه‌ای می‌گذرد، قرار بود مراسم تشییع او از ۱۴ تا ۱۶ اسفند در مصلای تهران برگزار ‌شود؛ اما بعد اعلام کردند به دلیل «آماده نبودن زیرساخت‌ها برای حضور میلیونی مردم» مراسم لغو شده است.

همان حاکمیتی که سال‌ها به خانواده‌های داغدار اجازه برگزاری مراسم ختم برای عزیزانشان را نداد، حالا برای برگزاری مراسم «رهبر» ش با مشکل «زیرساخت» روبه‌رو شده است.

علیرغم گذشت بیش از یک هفته از مرگ خامنه‌ای، هنوز خبری مبنی بر تشییع یا تدفین او منتشر نشده است،

این مطلب دستمایه طنز مانا نیستانی قرار گرفته است.

خدمه ناو بوشهر با فرار از محل خدمت خود به خاک سریلانکا پناه بردند

