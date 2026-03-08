Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » خدمه ناو بوشهر با فرار از محل خدمت خود به خاک سریلانکا پناه بردند

booshehr.jpgیک مقام پیشین نیروی دریایی سریلانکا به ایران‌اینترنشنال گفت که خدمه ناو «آیریس بوشهر» وابسته به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که پیش‌تر در یکی از بنادر این کشور پهلو گرفته بود، با ترک این کشتی به سریلانکا گریخته‌اند.

این شناور در ۱۴ اسفند، به‌دلیل آنچه «نقص فنی در موتور» عنوان شد، با ۲۰۸ نفر از پرسنل نیروی دریایی ــ شامل ۵۳ افسر و ۸۴ دانشجوی افسری ــ در بندر کلمبو پهلو گرفت.

با این حال، مقام سابق نیروی دریایی سریلانکا فاش کرد درخواست ناو بوشهر برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به بهانه خرابی موتور، در حقیقت پوششی برای «فرار دسته‌جمعی» خدمه بوده است.

او افزود این تصمیم خدمه از فروپاشی عمیق اعتماد آنان به جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ کنونی در ایران سرچشمه می‌گیرد.

به گفته او، غرق شدن ناوشکن «دنا» به دست یک زیردریایی آمریکایی این بی‌اعتمادی را بیشتر کرد؛ رخدادی که به خدمه نشان می‌داد جمهوری اسلامی به جان و سرنوشت نیروهای خود توجهی ندارد.

این منبع آگاه در ادامه گفت تمامی ۲۰۸ ملوان کشتی را ترک کرده‌اند، به پایگاه نیروی دریایی «ولیسارا» منتقل شده‌اند و اکنون تحت نظارت مقامات امنیتی سریلانکا قرار دارند.

در همین حال، کشتی آیریس بوشهر نیز توقیف و برای نگهداری به بندر ترینکومالی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند به نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی اجازه داده شده با ملوانان دیدار حضوری داشته باشند، اما حکومت ایران در اقدامی تنبیهی از ارائه هرگونه خدمات کنسولی به آنان خودداری کرده است.

درهمین حال، رییس‌جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد سریلانکا اعلام کرده‌اند تا زمانی که جنگ کنونی در ایران ادامه داشته باشد و جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، نه ملوانان و نه کشتی به ایران بازگردانده نخواهند شد.

ناوشکن «دنا» که در حال بازگشت از تمرین دریایی بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» در هند بود، ۱۳ اسفند در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب این کشور در اقیانوس هند هدف اژدر زیردریایی آمریکا قرار گرفت و غرق شد.

مطلب بعدی...
babaian.jpg
کشته شدن ابوالقاسم بابائیان، رئیس جدید دفتر نظامی بیت خامنه‌ای

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

بمب‌گذاری در رادیو اروپای آزاد
چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy