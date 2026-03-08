به گفته او، غرق شدن ناوشکن «دنا» به دست یک زیردریایی آمریکایی این بی‌اعتمادی را بیشتر کرد؛ رخدادی که به خدمه نشان می‌داد جمهوری اسلامی به جان و سرنوشت نیروهای خود توجهی ندارد.

او افزود این تصمیم خدمه از فروپاشی عمیق اعتماد آنان به جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ کنونی در ایران سرچشمه می‌گیرد.

با این حال، مقام سابق نیروی دریایی سریلانکا فاش کرد درخواست ناو بوشهر برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به بهانه خرابی موتور، در حقیقت پوششی برای «فرار دسته‌جمعی» خدمه بوده است.

این شناور در ۱۴ اسفند، به‌دلیل آنچه «نقص فنی در موتور» عنوان شد، با ۲۰۸ نفر از پرسنل نیروی دریایی ــ شامل ۵۳ افسر و ۸۴ دانشجوی افسری ــ در بندر کلمبو پهلو گرفت.

یک مقام پیشین نیروی دریایی سریلانکا به ایران‌اینترنشنال گفت که خدمه ناو «آیریس بوشهر» وابسته به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که پیش‌تر در یکی از بنادر این کشور پهلو گرفته بود، با ترک این کشتی به سریلانکا گریخته‌اند.

این منبع آگاه در ادامه گفت تمامی ۲۰۸ ملوان کشتی را ترک کرده‌اند، به پایگاه نیروی دریایی «ولیسارا» منتقل شده‌اند و اکنون تحت نظارت مقامات امنیتی سریلانکا قرار دارند.

در همین حال، کشتی آیریس بوشهر نیز توقیف و برای نگهداری به بندر ترینکومالی منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند به نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی اجازه داده شده با ملوانان دیدار حضوری داشته باشند، اما حکومت ایران در اقدامی تنبیهی از ارائه هرگونه خدمات کنسولی به آنان خودداری کرده است.

درهمین حال، رییس‌جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد سریلانکا اعلام کرده‌اند تا زمانی که جنگ کنونی در ایران ادامه داشته باشد و جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، نه ملوانان و نه کشتی به ایران بازگردانده نخواهند شد.

ناوشکن «دنا» که در حال بازگشت از تمرین دریایی بین‌المللی «میلان ۲۰۲۶» در هند بود، ۱۳ اسفند در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب این کشور در اقیانوس هند هدف اژدر زیردریایی آمریکا قرار گرفت و غرق شد.