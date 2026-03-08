نمیدانم کیست
ایران اینترنشنال - ترامپ در گفتوگو با سیبیاس نیوز در واکنش به اظهارات لاریجانی در ایکس مبنی بر اینکه آمریکا باید هزینه حمله به ایران را بپردازد، گفت «نمیدانم او درباره چه صحبت میکند و اصلا چه کسی است. برایم اهمیتی ندارد.»
او افزود که لاریجانی «از پیش شکست خورده است.» ترامپ مقامهای جمهوری اسلامی را ضعیف و رو به افول خواند و با تاکید بر اینکه حملات آمریکا ادامه خواهد یافت، خواستار «تسلیم بیقید و شرط» حکومت ایران شد. او افزود: «ما در سطحی بیسابقه و با سرعت در حال پیروزی هستیم.»
ترامپ گفت تمرکز او بر تلاشهای نظامی آمریکا و کشورهایی است که از ابتدا از رویکرد و حملات او حمایت کردند. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد متحدان آمریکا در این مقطع اقدامات بیشتری انجام دهند، گفت: «برایم اهمیتی ندارد. هر کاری میخواهند انجام دهند.
آنهایی که وفادار بودند، همین حالا در کنار ما هستند.» ترامپ احتمال اعزام ناوهای بریتانیایی را اقدامی دیرهنگام و غیرضروری خواند و گفت: «فرستادن کشتیها کمی دیر نیست؟ کمی دیر است.»