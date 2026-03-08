از مناطق نظامی فاصله بگیرید، جمهوری اسلامی غیرنظامیان را سپر عملیات موشکی کرده است
خبرنامه گویا - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار هشداری فوری از شهروندان ایران خواست برای حفظ امنیت خود در پناهگاهها بمانند. این نهاد اعلام کرد حکومت ایران از مناطق پرجمعیت شهری برای انجام عملیات نظامی استفاده میکند.
در بیانیه فوری سنتکام آمده است که نیروهای جمهوری اسلامی از مناطق مسکونی و پرجمعیت برای پرتاب پهپادهای انتحاری و موشکهای بالستیک استفاده میکنند؛ اقدامی که به گفته این فرماندهی، جان غیرنظامیان را بهشدت در معرض خطر قرار میدهد.
سنتکام تأکید کرد وقتی از یک منطقه غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شود، آن محل طبق قوانین بینالمللی ممکن است وضعیت حفاظتشده خود را از دست بدهد و به هدفی مشروع برای حملات نظامی تبدیل شود.
بر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی در شهرهایی مانند دزفول، اصفهان و شیراز از مناطق پرجمعیت و احاطهشده با مناطق مسکونی برای پرتاب پهپادهای تهاجمی یکطرفه و موشکهای بالستیک استفاده میکنند.
فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تأکید کرده است که این اقدام حکومت ایران «بیاعتنایی آشکار به امنیت و جان غیرنظامیان» محسوب میشود و خطر جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد میکند.
سنتکام از شهروندان ایرانی خواسته است تا حد امکان از نزدیکی به مراکزی که احتمال استفاده نظامی از آنها وجود دارد خودداری کرده و برای حفظ جان خود در مکانهای امن باقی بمانند.