Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » اعلامیه فوری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به شهروندان ایران

foori32.jpgاز مناطق نظامی فاصله بگیرید، جمهوری اسلامی غیرنظامیان را سپر عملیات موشکی کرده است

خبرنامه گویا - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار هشداری فوری از شهروندان ایران خواست برای حفظ امنیت خود در پناهگاه‌ها بمانند. این نهاد اعلام کرد حکومت ایران از مناطق پرجمعیت شهری برای انجام عملیات نظامی استفاده می‌کند.

در بیانیه فوری سنتکام آمده است که نیروهای جمهوری اسلامی از مناطق مسکونی و پرجمعیت برای پرتاب پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک استفاده می‌کنند؛ اقدامی که به گفته این فرماندهی، جان غیرنظامیان را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهد.

سنتکام تأکید کرد وقتی از یک منطقه غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده شود، آن محل طبق قوانین بین‌المللی ممکن است وضعیت حفاظت‌شده خود را از دست بدهد و به هدفی مشروع برای حملات نظامی تبدیل شود.

centtweet2.jpgبر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی در شهرهایی مانند دزفول، اصفهان و شیراز از مناطق پرجمعیت و احاطه‌شده با مناطق مسکونی برای پرتاب پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه و موشک‌های بالستیک استفاده می‌کنند.

فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تأکید کرده است که این اقدام حکومت ایران «بی‌اعتنایی آشکار به امنیت و جان غیرنظامیان» محسوب می‌شود و خطر جدی برای ساکنان این مناطق ایجاد می‌کند.

سنتکام از شهروندان ایرانی خواسته است تا حد امکان از نزدیکی به مراکزی که احتمال استفاده نظامی از آن‌ها وجود دارد خودداری کرده و برای حفظ جان خود در مکان‌های امن باقی بمانند.

مطلب قبلی...
booshehr.jpg
خدمه ناو بوشهر با فرار از محل خدمت خود به خاک سریلانکا پناه بردند
مطلب بعدی...
fars.jpg
اشاره معنادار عضو مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبر آینده ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy