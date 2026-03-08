وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ابوالقاسم بابائیان، رئیس جدید دفتر نظامی بیت خامنهای، در جریان حملات اخیر کشته شده است.
بر اساس این گزارش، بابائیان از چهرههای نزدیک به حلقه نظامی اطراف خامنهای به شمار میرفت و مسئولیت هماهنگیهای نظامی در دفتر رهبری را بر عهده داشت.
برخی معتقدند این خبر با ترور هدفمند بابائیان مرتبط است:
"ما #شهر_ری هستیم. ترور هدفمند بوده مثل اینکه. مجتمع هارمونی تو بلوار ایرانیت"-- Vahid Online (@Vahid) March 7, 2026
تصاویر دریافتی با شرح بالا، #ری شنبه ۱۶ اسفند#Iran #Tehran
ترور هدفمند-- gooya (@gooyanews) March 8, 2026
ویدیویی از واحدهای تخریب شده در مجتمع هارمونی شهر ری
وزیر دفاع اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد «ابوالقاسم بابائیان» رئیس جدید دفتر نظامی بیت رهبری، پودر شده.-- Pouria Zeraati (@pouriazeraati) March 8, 2026
کمتر از یه هفته این شغل رو داشت :)
