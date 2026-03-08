Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » کشته شدن ابوالقاسم بابائیان، رئیس جدید دفتر نظامی بیت خامنه‌ای

babaian.jpg

وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ابوالقاسم بابائیان، رئیس جدید دفتر نظامی بیت خامنه‌ای، در جریان حملات اخیر کشته شده است.

بر اساس این گزارش، بابائیان از چهره‌های نزدیک به حلقه نظامی اطراف خامنه‌ای به شمار می‌رفت و مسئولیت هماهنگی‌های نظامی در دفتر رهبری را بر عهده داشت.

برخی معتقدند این خبر با ترور هدفمند بابائیان مرتبط است:

***

***

***

