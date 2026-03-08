ایران وایر- یک مقام سابق جمهوری اسلامی به «ایران‌وایر» می‌گوید که «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی از مخالفان اصلی رهبر شدن «مجتبی خامنه‌ای» است و به همین دلیل نام او تا کنون به عنوان رهبر آینده اعلام نشده است. از سوی دیگر «محمد باقر قالیباف»، رییس مجلس از حامیان رهبری مجتبی خامنه‌ای است و کشمکش میان این دو که حالا به عنوان مقام اجرایی اداره کشور را به عهده دارند، موجب شده نام فرزند خامنه‌ای به عنوان جانشین پدر اعلام نشود.

این مقام سابق اجرایی کشور خود طرفدار رهبری مجتبی خامنه‌ای است و می‌گوید: «مجتبی می‌تواند نقشی مشابه «محمد بن‌سلمان» در عربستان سعودی را در ایران ایفا کند.»

او تاکید می‌کند که خانواده لاریجانی اما مخالف رهبری مجتبی هستند و می‌خواهند یکی از میان آن‌ها انتخاب شود.