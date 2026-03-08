ایران وایر- یک مقام سابق جمهوری اسلامی به «ایرانوایر» میگوید که «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی از مخالفان اصلی رهبر شدن «مجتبی خامنهای» است و به همین دلیل نام او تا کنون به عنوان رهبر آینده اعلام نشده است. از سوی دیگر «محمد باقر قالیباف»، رییس مجلس از حامیان رهبری مجتبی خامنهای است و کشمکش میان این دو که حالا به عنوان مقام اجرایی اداره کشور را به عهده دارند، موجب شده نام فرزند خامنهای به عنوان جانشین پدر اعلام نشود.
این مقام سابق اجرایی کشور خود طرفدار رهبری مجتبی خامنهای است و میگوید: «مجتبی میتواند نقشی مشابه «محمد بنسلمان» در عربستان سعودی را در ایران ایفا کند.»
او تاکید میکند که خانواده لاریجانی اما مخالف رهبری مجتبی هستند و میخواهند یکی از میان آنها انتخاب شود.
برادران لاریجانی نقشهای مهمی در سیاست ایران داشتهاند. آنها فرزندان «میرزا هاشم آملی» از مراجع تقلید شیعه و از روحانیان بانفوذ حوزه علمیه قم در دهههای پیش از انقلاب هستند. «محمد جواد لاریجانی» برادر بزرگ علی لاریجانی از دیپلمات های ارشد و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بود. برادر کوچک او «محمد صادق لاریجانی»، از استادان حوزه علمیه قم و رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. از محمد صادق لاریجانی به عنوان یکی از گزینه های رهبری پس از خامنهای نام برده میشد اما پس از پایان ریاست قوه قضاییه و مطرح شدن موضوع فساد مالی او و نزدیکانش در قوه قضاییه، این گزینه منتفی به نظر میرسید.
با این حال به نظر میرسد علی لاریجانی برادر خود را سزاوارتر از مجتبی خامنهای برای نشستن روی صندلی علی خامنهای میداند.
مجتبی خامنهای با عنوان «حجتالاسلام» شناخته میشود و صادق لاریجانی لقب «آیتالله» دارد. در فقه شیعه آیتالله مقامی بالاتر است که توانایی استنباط
احکام و اجتهاد را دارد.
پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ یک منبع آگاه به ایرانوایر خبر داده بود که علی لاریجانی خود را برای دوران پسا خامنهای آماده میکند. او گفته بود: «لاریجانی با توجه به روابطش با سرداران سپاه و نیروهای اطلاعاتی و روابط خانوادگیاش با مراجع تقلید میخواهد حمایت قشرهای مختلف را برای هدایت نظام پس از فوت خامنهای جذب کند.»
این منبع لاریجانی را طراح کشتار اعتراضات دی ۱۴۰۴ معرفی کرد. این موضوع در میانه حمله آمریکا و اسراییل به ایران از سوی نیویورک تایمز نیز تایید شد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت علی لاریجانی که در ماههای اخیر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عملا به قدرتمندترین چهره اجرایی جمهوری اسلامی تبدیل شده، مسوولیت سرکوب خشن و مرگبار اعتراضات سراسری اخیر را بر عهده داشته و نقش محوری در مدیریت کشور در شرایط بحرانی و تهدید جنگ ایفا میکند.