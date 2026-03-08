Sunday, Mar 8, 2026

صفحه نخست » مخالفت لاریجانی با رهبر شدن مجتبی خامنه ای

444.jpgایران وایر- یک مقام سابق جمهوری اسلامی به «ایران‌وایر» می‌گوید که «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی از مخالفان اصلی رهبر شدن «مجتبی خامنه‌ای» است و به همین دلیل نام او تا کنون به عنوان رهبر آینده اعلام نشده است. از سوی دیگر «محمد باقر قالیباف»، رییس مجلس از حامیان رهبری مجتبی خامنه‌ای است و کشمکش میان این دو که حالا به عنوان مقام اجرایی اداره کشور را به عهده دارند، موجب شده نام فرزند خامنه‌ای به عنوان جانشین پدر اعلام نشود.

این مقام سابق اجرایی کشور خود طرفدار رهبری مجتبی خامنه‌ای است و می‌گوید: «مجتبی می‌تواند نقشی مشابه «محمد بن‌سلمان» در عربستان سعودی را در ایران ایفا کند.»

او تاکید می‌کند که خانواده لاریجانی اما مخالف رهبری مجتبی هستند و می‌خواهند یکی از میان آن‌ها انتخاب شود.

برادران لاریجانی نقش‌های مهمی در سیاست‌ ایران داشته‌اند. آن‌ها فرزندان «میرزا هاشم آملی» از مراجع تقلید شیعه و از روحانیان بانفوذ حوزه علمیه قم در دهه‌های پیش از انقلاب هستند. «محمد جواد لاریجانی» برادر بزرگ علی لاریجانی از دیپلمات های ارشد و معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران بود. برادر کوچک او «محمد صادق لاریجانی»، از استادان حوزه علمیه قم و رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود. از محمد صادق لاریجانی به عنوان یکی از گزینه های رهبری پس از خامنه‌ای نام برده می‌شد اما پس از پایان ریاست قوه قضاییه و مطرح شدن موضوع فساد مالی او و نزدیکانش در قوه قضاییه، این گزینه منتفی به نظر می‌رسید.

با این حال به نظر می‌رسد علی لاریجانی برادر خود را سزاوارتر از مجتبی خامنه‌ای برای نشستن روی صندلی علی خامنه‌ای می‌داند.

مجتبی خامنه‌ای با عنوان «حجت‌الاسلام» شناخته می‌شود و صادق لاریجانی لقب «آیت‌الله» دارد. در فقه شیعه آیت‌الله مقامی بالاتر است که توانایی استنباط

احکام و اجتهاد را دارد.

پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ یک منبع آگاه به ایران‌وایر خبر داده بود که علی لاریجانی خود را برای دوران پسا خامنه‌ای آماده می‌کند. او گفته بود: «لاریجانی با توجه به روابطش با سرداران سپاه و نیروهای اطلاعاتی و روابط خانوادگی‌اش با مراجع تقلید می‌خواهد حمایت قشرهای مختلف را برای هدایت نظام پس از فوت خامنه‌ای جذب کند.»

این منبع لاریجانی را طراح کشتار اعتراضات دی ۱۴۰۴ معرفی کرد. این موضوع در میانه حمله آمریکا و اسراییل به ایران از سوی نیویورک تایمز نیز تایید شد.

روزنامه نیویورک‌ تایمز در گزارشی نوشت علی لاریجانی که در ماه‌های اخیر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی عملا به قدرتمندترین چهره اجرایی جمهوری اسلامی تبدیل شده، مسوولیت سرکوب خشن و مرگ‌بار اعتراضات سراسری اخیر را بر عهده داشته و نقش محوری در مدیریت کشور در شرایط بحرانی و تهدید جنگ ایفا می‌کند.

مطلب قبلی...
foori32.jpg
اعلامیه فوری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به شهروندان ایران
مطلب بعدی...
babaian.jpg
کشته شدن ابوالقاسم بابائیان، رئیس جدید دفتر نظامی بیت خامنه‌ای

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
خبر خانوادگی جدید از ابی
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy