یک مقام دفاعی اسرائیل گفت ترامپ و تیمش به‌طور جدی در حال بررسی اعزام واحدهای عملیات ویژه به ایران برای مأموریت‌های مشخص هستند.

در جلسه توجیهی کنگره در روز سه‌شنبه، از مارکو روبیو وزیر خارجه پرسیده شد آیا اورانیوم غنی‌شده ایران ایمن‌سازی خواهد شد یا نه. او پاسخ داد: «کسی باید برود و آن را بگیرد»، بدون اینکه مشخص کند چه کسی.

هنوز مشخص نیست که این مأموریت توسط آمریکا، اسرائیل یا به‌صورت مشترک انجام خواهد شد.

جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای یکی از اهداف اعلام‌شده جنگ از سوی دونالد ترامپ است. جمهوری اسلامی حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ذخیره کرده است که سرنوشت آن مشخص نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که این میزان اورانیوم ظرف چند هفته می‌تواند به سطح مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای تبدیل شود.

کیهان لندن - پایگاه خبری آکسیوس ۸ مارس (۱۸ اسفند) به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل درباره اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تأمین امنیت و کنترل ذخایر اورانیوم با غنای بالا در مرحله‌ای بعدی از جنگ مذاکره کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی نیز گفت دولت دو گزینه را بررسی کرده است: خارج کردن کامل این مواد از ایران، یا اعزام متخصصان هسته‌ای برای رقیق‌سازی آن در محل.

این مأموریت احتمالاً شامل نیروهای ویژه در کنار دانشمندان هسته‌ای خواهد بود، که ممکن است برخی از آنها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشند.

دو منبع آگاه گفتند چنین عملیات‌هایی بخشی از گزینه‌هایی بوده که پیش از شروع جنگ به ترامپ ارائه شده است.

شبکه NBC News نیز جمعه گزارش داد که ترامپ درباره اعزام گروه کوچکی از نیروهای آمریکایی به ایران برای اهداف راهبردی مشخص گفت‌وگو کرده است.

یک مقام آمریکایی چالش عملیاتی برای کنترل اورانیوم ایران توضیح داد: «سؤال اول این است که کجاست؟ سؤال دوم این است که چگونه به آن برسیم و چگونه کنترل فیزیکی آن را به دست بگیریم؟»

او افزود: «بعد از آن، رئیس‌جمهور و وزارت جنگ و سازمان سیا تصمیم می‌گیرند که آیا آن را به‌صورت فیزیکی منتقل کنیم یا در همان محل رقیق کنیم.»

ترامپ روز شنبه در هواپیمای ریاست‌جمهوری به خبرنگاران گفت اعزام نیروهای زمینی ممکن است، اما فقط «برای یک دلیل بسیار مهم». او گفت:«اگر ما چنین کاری انجام دهیم، [جمهوری اسلامی] آنقدر تضعیف شده‌اند که دیگر قادر به جنگیدن در سطح زمینی نخواهند بود.»

وقتی مشخصاً از او پرسیده شد که آیا نیروها ممکن است برای تأمین مواد هسته‌ای وارد ایران شوند، او این احتمال را رد نکرد: «شاید در مقطعی این کار را بکنیم. هنوز به سراغ آن نرفته‌ایم. الان این کار را نمی‌کنیم. شاید بعداً انجام دهیم.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به آکسیوس گفت که ترامپ «عاقلانه همه گزینه‌ها را باز نگه می‌دارد و هیچ چیزی را از پیش رد نمی‌کند.»

علاوه بر اورانیوم، مقامات دولت به آکسیوس گفته‌اند که بحث‌هایی درباره تصرف جزیره خارگ نیز مطرح شده است؛ پایانه‌ای راهبردی که مسئول حدود ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران است.

حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جنگ ۱۲ روزه باعث شد ذخایر اورانیوم ایران زیر آوار مدفون شود. مقامات آمریکایی و اسرائیلی می‌گویند حتی ایرانی‌ها نیز از آن زمان نتوانسته‌اند به آن دسترسی پیدا کنند.

این حملات تقریباً تمام سانتریفیوژهای ایران را نیز نابود کرد و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد غنی‌سازی دوباره آغاز شده است.

به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی، بیشتر ذخایر در تونل‌های زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای اصفهان قرار دارد و بقیه بین فردو و نطنز تقسیم شده است.

در روزهای آغازین جنگ، آمریکا و اسرائیل حملاتی به نطنز و اصفهان انجام دادند که به نظر می‌رسد هدف آن مسدود کردن ورودی‌ها بوده است؛ احتمالاً برای جلوگیری از انتقال هرگونه مواد هسته‌ای.

آمریکا و اسرائیل ذخیره ۴۵۰ کیلوگرمی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران را تهدیدی جدی می‌دانند، زیرا رساندن آن به سطح ۹۰ درصد (مناسب برای سلاح هسته‌ای) تنها چند هفته زمان می‌برد.

اگر کل این ذخیره به غنای ۹۰ درصد برسد، مواد لازم برای ساخت ۱۱ بمب هسته‌ای فراهم می‌شود.

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید: ««مفهوم حضور نیروهای زمینی برای ترامپ با آنچه رسانه‌ها تصور می‌کنند متفاوت است.»

منبع دیگری افزود:«بحث بر سر عملیات‌های کوچک نیروهای ویژه است، نه اعزام یک نیروی بزرگ.»

یک منبع سوم نیز گفت:«آنچه مطرح شده به معنای جنگ زمینی گسترده نیست. مردم به فلوجه فکر می‌کنند، اما چنین چیزی مورد بحث نبوده است.»