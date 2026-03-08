عباس آخوندی در اکس - متن کامل بیانیه دکتر روحانی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ مردم شریف و غیور ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز کشور، لازم می‌دانم نکاتی چند را خدمت هم‌میهنان عزیزم عرض نمایم:

۱) حضور و ایستادگی شما در مقابل حمله تجاوزگران بیگانه به مام میهن، در شرایطی که بسیاری از شما اعتراضات به حقی به شیوه حکمرانی و وضعیت زندگی در کشور داشته و دارید، به راستی موجب مباهات و شایسته هرگونه سپاس و فروتنی است.

۲) تفاوت نظرهای فراوانی در موضوعات مختلف در جامعه وجود دارد و یکی از ریشه‌ای‌ترین اشکالات سال‌های اخیر، تلاش عده‌ای برای تک‌صدایی کردن جامعه بوده است، ولی در شرایط جنگی امروز، هیچ موضوعی نباید در اتحاد ملت ایران در مقابله با تجاوز بیگانه خللی وارد کند. امروز تنها یک دوگانه در کشور وجود دارد: دوگانه «ایران‌دوستی» در مقابل «ایران‌ستیزی». این مرزی است که قاطبه ملت ایران را که دل در گرو میهن و استقلال و آزادی آن دارند، از تجاوزگران و ویرانی‌خواهان جدا می‌کند. هر کس به هر بهانه سیاسی و جناحی بخواهد بخشی از این ملت میهن‌دوست را کنار بگذارد، به متجاوزان تجزیه‌طلب کمک کرده است.

۳) در این شرایط بسیار سخت و سهمگین، ایران شاهد جلوه‌هایی از همیاری مردم برای یکدیگر است. این جان‌فشانی‌ها صفحات درخشانی بر فهرست بلند افتخارات این ملت بزرگ خواهد افزود و سرمایه جاودانگی این سرزمین خواهد شد. امروز هنگام درخشش روح‌های بزرگ و فداکار و دست‌های بزرگ و مددکار است که آغوش مهر گشوده‌اند تا هیچ کس در زیر تیر آتش بیگانگان، در آغوش مام میهن تنها نماند.

۴) بی‌شک پایمردی امروز ما بر استقلال و تمامیت ارضی کشور، زمینه‌ساز فردای روشنی است که با عبرت‌آموزی از خطاهای گذشته، شاهد تحول اساسی در حکمرانی جمهوری اسلامی، بر اساس خواسته‌های اکثریت جامعه باشیم. اصلاحات بنیادین در فردای پایان جنگ، میوه شیرین پافشاری امروز ما بر استقلال و آزادی ایران خواهد بود.

۵) بی‌تردید در این حماسه مقاومت مردم ایران، شورای محترم موقّت رهبری نهایت تلاش خود را برای حفظ وحدت ملی به کار خواهد بست و دولت خدمتگذار نیز با همه توان خود، خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به آسیب‌دیدگان و پشتیبانی رزمندگان را دنبال خواهد کرد و امید است مجلس محترم خبرگان با هوشمندی و زمان‌آگاهی، وظیفه خود را در زمان مناسب که به تمرکز افکار عمومی بر دفاع مقدّس آسیب نرساند و به وحدت ملی کمک کند، انجام دهد. همچنین لازم می‌دانم نکاتی را به تجاوزگران اعلام نمایم:

۶) در این جنگ نابرابر، اگرچه با به کارگرفتن بالاترین ظرفیت نظامی جهان، خساراتی را به پیکر ایران وارد نمودید، ولی خود به خوبی می‌دانید که در محاسباتتان بار دیگر اشتباه کردید و خسارت دیدید و به هدف اصلی‌تان هم نخواهید رسید. رژیم صهیونی گرچه توانست آرزوی دیرین خود در کشاندن آمریکا به جنگ با ایران را عملی کند اما نه فقط در داخل ایران، بلکه در منطقه و حتی در جامعه امریکا هم رسواتر و منفورتر شد. هرچه این جنگ طولانی‌تر شود خسارات مادی و معنوی شما بیشتر خواهد بود و به خفتی همچون پایان جنگ ویتنام و افغانستان و عراق نزدیکتر خواهید شد.

۷) این جنگ، که به شهادت همه جهانیان، شما آن را بی‌هیچ بهانه‌ای، در میانه مذاکرات توافق‌جویانه از سوی ایران آغاز کردید، بارزترین مصداق تروریسم دولتی و جنایت جنگی گردید که با ترور وحشیانه رهبر قانونی کشور و مورد احترام مسلمانان شروع کردید و با حمله به دبستان دخترانه، کودکان معصوم را به خاک و خون کشیدید و با به آتش کشیدن بندر و انبار سوخت و تأسیسات آبرسانی، غیرنظامیان را هدف قرار دادید. این جنایات، برای شما آبرویی نزد ملت ایران نمی‌گذارد که برای آنان، از آزادی و حقوق بشر بسرائید.

۸) شما تظاهر به نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌کردید و ایران در دوره‌های مختلف کوشید که این نگرانی‌ها را برطرف کند؛ اما حملات شما به پادگان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، مراکز انتظامی و حتی پلیس دیپلماتیک نشان داد که در واقع شما برای ایران، حق دفاع از خود قائل نبودید و ایران با عظمت را بی‌دفاع و ناتوان می‌خواستید. همه ادعاهای مکرر شما در قصد استفاده ایران از سلاح هسته‌ای بی‌دلیل ماند و پوچ بودن بهانه نگرانی هسته‌ای برای ضربه به توانائی ایران را بر همگان روشن ساخت.