روحانی خواستار تعویق انتخاب رهبر تا بعد از پایان جنگ شد

متن کامل بیانیه دکتر روحانی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ مردم شریف و غیور ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز کشور، لازم می‌دانم نکاتی چند را خدمت هم‌میهنان عزیزم عرض نمایم:

۱) حضور و ایستادگی شما در مقابل حمله تجاوزگران بیگانه به مام میهن، در شرایطی که بسیاری از شما اعتراضات به حقی به شیوه حکمرانی و وضعیت زندگی در کشور داشته و دارید، به راستی موجب مباهات و شایسته هرگونه سپاس و فروتنی است.

۲) تفاوت نظرهای فراوانی در موضوعات مختلف در جامعه وجود دارد و یکی از ریشه‌ای‌ترین اشکالات سال‌های اخیر، تلاش عده‌ای برای تک‌صدایی کردن جامعه بوده است، ولی در شرایط جنگی امروز، هیچ موضوعی نباید در اتحاد ملت ایران در مقابله با تجاوز بیگانه خللی وارد کند. امروز تنها یک دوگانه در کشور وجود دارد: دوگانه «ایران‌دوستی» در مقابل «ایران‌ستیزی». این مرزی است که قاطبه ملت ایران را که دل در گرو میهن و استقلال و آزادی آن دارند، از تجاوزگران و ویرانی‌خواهان جدا می‌کند. هر کس به هر بهانه سیاسی و جناحی بخواهد بخشی از این ملت میهن‌دوست را کنار بگذارد، به متجاوزان تجزیه‌طلب کمک کرده است.

۳) در این شرایط بسیار سخت و سهمگین، ایران شاهد جلوه‌هایی از همیاری مردم برای یکدیگر است. این جان‌فشانی‌ها صفحات درخشانی بر فهرست بلند افتخارات این ملت بزرگ خواهد افزود و سرمایه جاودانگی این سرزمین خواهد شد. امروز هنگام درخشش روح‌های بزرگ و فداکار و دست‌های بزرگ و مددکار است که آغوش مهر گشوده‌اند تا هیچ کس در زیر تیر آتش بیگانگان، در آغوش مام میهن تنها نماند.

۴) بی‌شک پایمردی امروز ما بر استقلال و تمامیت ارضی کشور، زمینه‌ساز فردای روشنی است که با عبرت‌آموزی از خطاهای گذشته، شاهد تحول اساسی در حکمرانی جمهوری اسلامی، بر اساس خواسته‌های اکثریت جامعه باشیم. اصلاحات بنیادین در فردای پایان جنگ، میوه شیرین پافشاری امروز ما بر استقلال و آزادی ایران خواهد بود.

۵) بی‌تردید در این حماسه مقاومت مردم ایران، شورای محترم موقّت رهبری نهایت تلاش خود را برای حفظ وحدت ملی به کار خواهد بست و دولت خدمتگذار نیز با همه توان خود، خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به آسیب‌دیدگان و پشتیبانی رزمندگان را دنبال خواهد کرد و امید است مجلس محترم خبرگان با هوشمندی و زمان‌آگاهی، وظیفه خود را در زمان مناسب که به تمرکز افکار عمومی بر دفاع مقدّس آسیب نرساند و به وحدت ملی کمک کند، انجام دهد. همچنین لازم می‌دانم نکاتی را به تجاوزگران اعلام نمایم:

۶) در این جنگ نابرابر، اگرچه با به کارگرفتن بالاترین ظرفیت نظامی جهان، خساراتی را به پیکر ایران وارد نمودید، ولی خود به خوبی می‌دانید که در محاسباتتان بار دیگر اشتباه کردید و خسارت دیدید و به هدف اصلی‌تان هم نخواهید رسید. رژیم صهیونی گرچه توانست آرزوی دیرین خود در کشاندن آمریکا به جنگ با ایران را عملی کند اما نه فقط در داخل ایران، بلکه در منطقه و حتی در جامعه امریکا هم رسواتر و منفورتر شد. هرچه این جنگ طولانی‌تر شود خسارات مادی و معنوی شما بیشتر خواهد بود و به خفتی همچون پایان جنگ ویتنام و افغانستان و عراق نزدیکتر خواهید شد.

۷) این جنگ، که به شهادت همه جهانیان، شما آن را بی‌هیچ بهانه‌ای، در میانه مذاکرات توافق‌جویانه از سوی ایران آغاز کردید، بارزترین مصداق تروریسم دولتی و جنایت جنگی گردید که با ترور وحشیانه رهبر قانونی کشور و مورد احترام مسلمانان شروع کردید و با حمله به دبستان دخترانه، کودکان معصوم را به خاک و خون کشیدید و با به آتش کشیدن بندر و انبار سوخت و تأسیسات آبرسانی، غیرنظامیان را هدف قرار دادید. این جنایات، برای شما آبرویی نزد ملت ایران نمی‌گذارد که برای آنان، از آزادی و حقوق بشر بسرائید.

۸) شما تظاهر به نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران می‌کردید و ایران در دوره‌های مختلف کوشید که این نگرانی‌ها را برطرف کند؛ اما حملات شما به پادگان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، مراکز انتظامی و حتی پلیس دیپلماتیک نشان داد که در واقع شما برای ایران، حق دفاع از خود قائل نبودید و ایران با عظمت را بی‌دفاع و ناتوان می‌خواستید. همه ادعاهای مکرر شما در قصد استفاده ایران از سلاح هسته‌ای بی‌دلیل ماند و پوچ بودن بهانه نگرانی هسته‌ای برای ضربه به توانائی ایران را بر همگان روشن ساخت.

۹) ولی بدانید که بمب و موشک، ایران را به زانو در نمی‌آورد. این ملت چند هزار سال است که تجاوزگران را به زانو درآورده و خود همچون ققنوس، از آتش سر برآورده است. ایرانیان سرافراز امروز، هرگز اجازه تجزیه ایران عزیز را نمی‌دهند و توطئه تغییر نقشه ایران، بی‌تردید ناکام خواهد ماند. در پس همه این ترورها و موشک‌باران‌ها باز این جامعه ۹۰ میلیونی ایران است که سرنوشت ایران را رقم خواهد زد و شما با این موج نفرتی که از خودتان آفریدید، هیچ نقشی در آینده سربلند این سرزمین نخواهید داشت. فریب خودفروشانی چند را نخورید که لگد به مام میهن زده‌اند و با دعوت بیگانگان برای حمله به ایران، خود را از افتخار ایرانی بودن، برای همیشه محروم کرده‌اند. و سخنی هم با برادرانمان در کشورهای همسایه دارم:

۱۰) این جنگ هم همچون تجاوز صدّام به ایران پایان خواهد یافت و آن‌ها که از آن سوی اقیانوس‌ها آمده‌اند، همانند افغانستان، از صحنه خواهند گریخت. ولی ما همسایگان همیشگی یکدیگریم و در رنج و شادی یکدیگر شریک خواهیم بود. ایران هرگز به هیچ کشور همسایه خود تجاوز نکرده است و امنیت و پیشرفت منطقه را امنیت و پیشرفت خود می‌داند و آسیب به آنان را هرگز نمی‌پسندد.

۱۱) پاسخ دفاعی ایران به تجاوزگران بیگانه که از پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای شما علیه ایران سوءاستفاده کرده‌اند، متوجه شما نبوده است. پایگاه‌های آمریکا در سرزمین شما، تحت حاکمیت شما نبوده است که حمله به آن‌ها، حمله به شما و حاکمیت شما تلقی شود. ما همیشه به حاکمیت شما احترام گذاشته و در مواقع لازم هم برای کمک و حمایت، آماده بوده‌ایم و خواهیم بود. عمان و کویت و قطر شاهدان صادقی در این حمایت صادقانه هستند. در «طرح هرمز» که چند سال قبل از سوی ایران پیشنهاد شد، حسن‌نیت و قصد حراست از حقوق همسایگان به خوبی به اثبات رسید. امروز و فردای منطقه در منافع مشترک ما و شما رقم می‌خورد. آن را قربانی مطامع بیگانگان زورگو نکنیم.

۱۲) همه می‌دانید که آغازگر این جنگ، اسرائیل بوده است که آمریکا را هم به دنبال خود کشانده است. کارنامه جنایات هفتاد و هشت ساله اسرائیل، و به ویژه در دو سال اخیر، بر شهروندان شما و همه مسلمانان و انسان‌های آزاده جهان روشن است. دیگر هیچ کس این دروغ بزرگ را نمی‌پذیرد که ایران، خطر اصلی است. امروز هم شما و هم ملت‌های شما به خوبی می‌دانند که خطر اصلی در منطقه، تجاوزگری اسرائیل است. آیا شما نباید با کشوری که در مقابل اسرائیل برای احقاق حقوق مسلمانان ایستاده است همنوائی کنید؟

۱۳) ایران بار دیگر از این آزمون سر برخواهد آورد. بی‌شک همه ما از تجارب گذشته درس می‌آموزیم. بگذارید درس این جنگ، همبستگی بیشتر ما و ناامیدی دشمنان مشترک ما باشد. و سخن آخر هم با سران دولت‌های بزرگ جهان:

۱۴) آمریکا با آغاز این جنگ غیرقانونی و غیرقابل توجیه، به جنگ قواعد و مقررات بین‌المللی و نظام قاعده‌بنیان جهانی برخاسته است و اگر از این مهلکه جان سالم به در ببرد، جامعه جهانی هزینه‌های بیشتر و گسترده‌تری را برای این رویکرد سلطه‌طلبانه خواهد پرداخت و توازن جهانی آسیب جبران‌ناپذیری خواهد دید. ایران اکنون هزینه ایستادگی بر حقوق مشروع خود را می‌پردازد و آنان که در مقابل این تجاوز وحشیانه سکوت کنند، قربانیان بعدی این تجاوزگری خواهند بود.

از خدای عزیز و رحیم می‌خواهیم که در این ماه مبارک رمضان، بدری دیگر را بیافریند و در شب قدر امسال، عزت مسلمانان در جنگ با لشکر شیطان را مقدر فرماید و رزمندگان فداکار ما را پیروز و سرفراز کند و شهیدان ما را با شهید رمضان، امیر مؤمنان(ع) هم‌کاروان سازد و مجروحان ما را لباس سلامت بپوشاند و به ملّت بزرگ و فرهیخته ایران، توفیق نوسازی ایران اسلامی را با درس آموزی از تجارب گذشته عنایت فرماید.

حسن روحانی ۱۷ اسفند ۱۴۰۴

