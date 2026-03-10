ایران اینترنشنال - اسدالله بادفر، رییس بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح، در جریان حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی کشته شده است. نهادهای جمهوری اسلامی کشته شدن او را به طور رسمی اعلام نکرده‌اند، اما مراسم تشییع این فرمانده ارشد سپاه روز ۱۸ اسفند در قم برگزار شد.

او پیش از این نیز مسئول دبیرخانه عالی بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است.

بادفر در شهریور ۱۴۰۳ گفته بود: «بشار اسد آمده بود خدمت خامنه‌ای، در زمانی که همه کشورها گفته بودند تا روز پنجشنبه بیشتر نمی‌توانی رئیس‌جمهور سوریه باشی. خامنه‌ای گفت شما رئیس‌جمهور قانونی سوریه هستید؛ بمانید و ما هم حامی شما هستیم.»

