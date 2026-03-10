Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » مرگ سایه خامنه‌ای

محافظ مخصوصی که در حمله به بیت رهبری کشته شد

ایران اینترنشنال - به گزارش رسانه‌های ایران، محمدرضا ثقفی‌فر، از محافظان قدیمی علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، در جریان حملات ۹ اسفند به دفتر رهبر جمهوری اسلامی کشته شد.⁣

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ثقفی‌فر را محافظ قدیمی و «دستیار ویژه» علی خامنه‌ای معرفی کرد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز نوشت او «تا آخرین لحظه زندگی خود مشغول خدمت به رهبری» بود.⁣

بررسی تصاویر منتشرشده از سخنرانی‌های عمومی و رژه نیروهای مسلح نشان می‌دهد ثقفی‌فر همواره در کنار یا پشت سر خامنه‌ای حضور داشت و از افراد مورد اعتماد او بود.

m1.jpg

مراسم تشییع جنازه ثقفی‌فر ۱۷ اسفند در شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی برگزار شد.

مطلب قبلی...
badfar.jpg
رییس بسیج ستاد کل نیروهای مسلح کشته شد
مطلب بعدی...
francetf.jpg
فرانس ۲۴: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازداشت یک فرمانده سپاه به اتهام جاسوسی بالا گرفت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

نازیسم به سبک ایرانی
تفسیرهای اشتباه از این عکس دکتر مصدق
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»
توصیه متخصصان برای از بین بردن انواع مختلف چربی‌های شکمی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy