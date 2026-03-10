محافظ مخصوصی که در حمله به بیت رهبری کشته شد
ایران اینترنشنال - به گزارش رسانههای ایران، محمدرضا ثقفیفر، از محافظان قدیمی علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، در جریان حملات ۹ اسفند به دفتر رهبر جمهوری اسلامی کشته شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ثقفیفر را محافظ قدیمی و «دستیار ویژه» علی خامنهای معرفی کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز نوشت او «تا آخرین لحظه زندگی خود مشغول خدمت به رهبری» بود.
بررسی تصاویر منتشرشده از سخنرانیهای عمومی و رژه نیروهای مسلح نشان میدهد ثقفیفر همواره در کنار یا پشت سر خامنهای حضور داشت و از افراد مورد اعتماد او بود.
مراسم تشییع جنازه ثقفیفر ۱۷ اسفند در شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی برگزار شد.