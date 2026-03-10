محافظ مخصوصی که در حمله به بیت رهبری کشته شد

ایران اینترنشنال - به گزارش رسانه‌های ایران، محمدرضا ثقفی‌فر، از محافظان قدیمی علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، در جریان حملات ۹ اسفند به دفتر رهبر جمهوری اسلامی کشته شد.⁣

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ثقفی‌فر را محافظ قدیمی و «دستیار ویژه» علی خامنه‌ای معرفی کرد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز نوشت او «تا آخرین لحظه زندگی خود مشغول خدمت به رهبری» بود.⁣

بررسی تصاویر منتشرشده از سخنرانی‌های عمومی و رژه نیروهای مسلح نشان می‌دهد ثقفی‌فر همواره در کنار یا پشت سر خامنه‌ای حضور داشت و از افراد مورد اعتماد او بود.

مراسم تشییع جنازه ثقفی‌فر ۱۷ اسفند در شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی برگزار شد.