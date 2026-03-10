هشدار لاریجانی به ترامپ: مراقب خود باشید، حذف نشوید!

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم ایجاد اختلال در جریان عرضه نفت در جهان واکنش نشان داد و او را تهدید به «حذف» کرد.

لاریجانی در پلتفرم «ایکس» خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: «تنگه هرمز یا تنگه گشایش است برای همه؛ یا تنگه تنگناست برای جنگ طلبان.» او در پست دیگری نوشت: «مراقب خود باشید حذف نشوید!»

ملت عاشورایی ایران، از تهدیدات پوشالی شما نمی‌ترسند.

بزرگتر از شما هم نتوانستند ملت ایران را حذف کنند.

مراقب خود باشید حذف نشوید! pic.twitter.com/v1aWLoJk7K -- Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

واکنش یک کاربر ایرانی در شبکه ایکس:

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته بود: «اگر ایران هر اقدامی انجام دهد که جریان نفت در تنگه هرمز را متوقف کند، ایالات متحده آمریکا آن ها را بیست برابر شدیدتر از آنچه تاکنون هدف قرار گرفته اند، مورد حمله قرار خواهد داد.»