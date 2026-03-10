Tuesday, Mar 10, 2026

alari.jpgهشدار لاریجانی به ترامپ: مراقب خود باشید، حذف نشوید!

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم ایجاد اختلال در جریان عرضه نفت در جهان واکنش نشان داد و او را تهدید به «حذف» کرد.

لاریجانی در پلتفرم «ایکس» خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: «تنگه هرمز یا تنگه گشایش است برای همه؛ یا تنگه تنگناست برای جنگ طلبان.» او در پست دیگری نوشت: «مراقب خود باشید حذف نشوید!»

واکنش یک کاربر ایرانی در شبکه ایکس:

fstweet.jpg

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته بود: «اگر ایران هر اقدامی انجام دهد که جریان نفت در تنگه هرمز را متوقف کند، ایالات متحده آمریکا آن ها را بیست برابر شدیدتر از آنچه تاکنون هدف قرار گرفته اند، مورد حمله قرار خواهد داد.»

