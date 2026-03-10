حوالی ساعت ۱۱:۰۰
۱. ساختمان مقر پلیس راهور منطقه ۸ هدف قرار گرفت
۲. گزارشهایی تایید نشده مبنی بر وقوع یک ترور هدفمند در بزرگراه باقری منتشر شده است
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۱۹ اسفند، میگوید یک خودروی در حال حرکت در بزرگراه باقری تهران هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۱۹ اسفند، میگوید یک خودروی در حال حرکت در بزرگراه باقری تهران هدف حمله هوایی قرار گرفته است.
رسانههای ایران میگویند اصابت موشک به «وسط اتوبان باقری تهران» باعث کشته شدن «پنج نفر» شد و «هفت خودرو در آتش سوختند.» بنابر این گزارشها، بزرگراه شهید باقری مسدود شده است.
وقوع انفجارهای مهیب در تهران