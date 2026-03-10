خبرگزاری سپاه از وقوع انفجارهایی در مناطق ۸ و ۹ تهران خبر داد

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد در منطقه ۸ تهران، اتوبان باقری جنوب به شمال، ساختمان راهنمایی و رانندگی هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در منطقه ۹ تهران نیز انفجاری در بزرگراه سعیدی جنوب به شمال به وقوع پیوسته است.

پیامدهای بمب‌گذاری‌های امروز تهران:

Tehran hit by US‑Israeli strikes, the aftermath. pic.twitter.com/mvksrmvJlA -- Open Source Intel (@Osint613) March 10, 2026

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در شرق و جنوب‌شرق تهران در سه‌شنبه ۱۹ اسفند نشان می‌دهد. pic.twitter.com/O8yVwhrRb3 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 10, 2026

بازدید محمدرضا عارف از نیروهای سرکوب در تهران

رسانه‌های جمهوری اسلامی، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، با انتشار تصاویری از بازدید محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان از گشت‌های بازرسی نیروی انتظامی خبر داده‌اند. بر اساس گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، نیروهای انتظامی و بسیجی جمهوری اسلامی به شکل گسترده‌ای در خیابان‌های پایتخت مستقر شده و سعی در ارعاب شهروندان دارند.

>>> پالایشگاه **رویس** در امارات متحده عربی با ظرفیت **۹۲۲ هزار بشکه در روز** پس از **حمله یک پهپاد** فعالیت خود را متوقف کرد. پیش‌تر نیز **بزرگ‌ترین پالایشگاه عربستان سعودی** و **بزرگ‌ترین تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع قطر** در پی حملات مشابه از کار افتاده بودند.

***

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهر بناب در آذربایجان شرقی، یک انفجار مهیب را در روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند نشان می‌دهد. راوی در این ویدیو می‌گوید دادگاه (دادگستری) را زدند. در توضیح ویدیو آماده ابتدا پلیس راه مورد حمله قرار گرفت و بعد دادگستری منفجر شد.

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهر بناب در آذربایجان شرقی، یک انفجار مهیب را در روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند نشان می‌دهد. راوی در این ویدیو می‌گوید دادگاه (دادگستری) را زدند. در توضیح ویدیو آماده ابتدا پلیس راه مورد حمله قرار گرفت و بعد دادگستری منفجر شد. pic.twitter.com/F9rk09fWH7 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 10, 2026

حمله هوایی مرگبار به تیپ ۳۳ المهدی

بر اساس خبرهای منتشرشده، تیپ ۳۳ المهدی در جهرم و چند لانچر، برای دومین بار در این هفته هدف حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.

گفته می‌شود در این حملات حدود ۱۰ پاسدار کشته شده‌اند. این حملات بامداد سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه آغاز شد؛ ساعت ۲ بامداد، دو موشک به محل حضور نیروهای جمهوری اسلامی اصابت کرد و ساعت ۵ صبح، جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا حملات خود به مواضع جمهوری اسلامی را ادامه دادند.

بر اساس خبرهای منتشرشده، تیپ ۳۳ المهدی در جهرم و چند لانچر، برای دومین بار در این هفته هدف حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند. گفته می‌شود در این حملات حدود ۱۰ پاسدار کشته شده‌اند.

این حملات بامداد سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه آغاز شد؛ ساعت ۲ بامداد، دو موشک به محل حضور... pic.twitter.com/AMdJ2Lt7xH -- independentpersian (@indypersian) March 10, 2026

اعزام نیروی دریایی پاکستان برای اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس

پاکستان نیروی دریایی خود را برای اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس اعزام می‌کند. نیروی دریایی پاکستان سه‌شنبه اعلام کرد که عملیاتی را برای «مقابله با تهدیدهای چندبعدی» علیه کشتیرانی ملی و تجارت دریایی این کشور آغاز کرده است؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها درباره تأمین سوخت به‌دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

ارتش پاکستان اعلام کرده که کشتی‌های نیروی دریایی در حال اسکورت کشتی‌های تجاری هستند «تا جریان بدون وقفهٔ تأمین انرژی ملی و امنیت خطوط ارتباطی دریایی تضمین شود.»

پاکستان که در جنوب‌غربی با ایران مرز مشترک دارد، به نفت و گاز خلیج فارس وابسته است و روز جمعه قیمت سوخت در جایگاه‌ها را حدود ۲۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها در سراسر کشور شد.