Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » وقوع انفجارهای مهیب در تهران

tehbanner.jpgخبرگزاری سپاه از وقوع انفجارهایی در مناطق ۸ و ۹ تهران خبر داد

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد در منطقه ۸ تهران، اتوبان باقری جنوب به شمال، ساختمان راهنمایی و رانندگی هدف قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، در منطقه ۹ تهران نیز انفجاری در بزرگراه سعیدی جنوب به شمال به وقوع پیوسته است.

پیامدهای بمب‌گذاری‌های امروز تهران:

بازدید محمدرضا عارف از نیروهای سرکوب در تهران

رسانه‌های جمهوری اسلامی، روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، با انتشار تصاویری از بازدید محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان از گشت‌های بازرسی نیروی انتظامی خبر داده‌اند. بر اساس گزارش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، نیروهای انتظامی و بسیجی جمهوری اسلامی به شکل گسترده‌ای در خیابان‌های پایتخت مستقر شده و سعی در ارعاب شهروندان دارند.

>>> پالایشگاه **رویس** در امارات متحده عربی با ظرفیت **۹۲۲ هزار بشکه در روز** پس از **حمله یک پهپاد** فعالیت خود را متوقف کرد. پیش‌تر نیز **بزرگ‌ترین پالایشگاه عربستان سعودی** و **بزرگ‌ترین تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع قطر** در پی حملات مشابه از کار افتاده بودند.

***

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال از شهر بناب در آذربایجان شرقی، یک انفجار مهیب را در روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند نشان می‌دهد. راوی در این ویدیو می‌گوید دادگاه (دادگستری) را زدند. در توضیح ویدیو آماده ابتدا پلیس راه مورد حمله قرار گرفت و بعد دادگستری منفجر شد.

حمله هوایی مرگبار به تیپ ۳۳ المهدی

بر اساس خبرهای منتشرشده، تیپ ۳۳ المهدی در جهرم و چند لانچر، برای دومین بار در این هفته هدف حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند.

گفته می‌شود در این حملات حدود ۱۰ پاسدار کشته شده‌اند. این حملات بامداد سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه آغاز شد؛ ساعت ۲ بامداد، دو موشک به محل حضور نیروهای جمهوری اسلامی اصابت کرد و ساعت ۵ صبح، جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا حملات خود به مواضع جمهوری اسلامی را ادامه دادند.

اعزام نیروی دریایی پاکستان برای اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس

پاکستان نیروی دریایی خود را برای اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس اعزام می‌کند. نیروی دریایی پاکستان سه‌شنبه اعلام کرد که عملیاتی را برای «مقابله با تهدیدهای چندبعدی» علیه کشتیرانی ملی و تجارت دریایی این کشور آغاز کرده است؛ اقدامی که در پی نگرانی‌ها درباره تأمین سوخت به‌دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

ارتش پاکستان اعلام کرده که کشتی‌های نیروی دریایی در حال اسکورت کشتی‌های تجاری هستند «تا جریان بدون وقفهٔ تأمین انرژی ملی و امنیت خطوط ارتباطی دریایی تضمین شود.»

پاکستان که در جنوب‌غربی با ایران مرز مشترک دارد، به نفت و گاز خلیج فارس وابسته است و روز جمعه قیمت سوخت در جایگاه‌ها را حدود ۲۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها در سراسر کشور شد.

ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال، ستون دود غلیظی را در آسمان کرمان نشان می‌دهد. براساس اطلاعات فرستنده، این انفجار حوالی فرودگاه و فرماندهی انتظامی این شهر در روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ رخ داده است.

حمله پهپادی جمهوری اسلامی به تاسیسات نفتی ابوظبی

دفتر رسانه‌ای ابوظبی گزارش داد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی، در مجتمع صنعتی الرویس ابوظبی آتش‌سوزی رخ داده است.

به گفته این نهاد، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

مجتمع الرویس از مراکز اصلی فعالیت‌های انرژی در ابوظبی به شمار می‌رود و تاسیسات شرکت ملی نفت ابوظبی در آن مستقر است.

این مجموعه توان پالایش روزانه تا ۹۲۲ هزار بشکه نفت را دارد و قطب فعالیت‌های پایین‌دستی از جمله صنایع شیمیایی، تولید کود و گازهای صنعتی محسوب می‌شود.

مطلب قبلی...
10topA.jpg
فهرست کامل فرماندهان کشته‌شده که قرار است فردا در تهران تشییع شوند
مطلب بعدی...
afebanner.jpg
ماموران یگان ویژه زمین خاکی روبروی بازار آهن شادآباد

