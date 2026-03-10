خبرنامه گویا - رسانههای حکومتی ایران از برگزاری مراسم تشییع برای شماری از فرماندهان ارشد نظامی و تعدادی از کشتهشدگان جنگ اخیر خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، قرار است مراسم تشییع این افراد روز چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ در تهران برگزار شود. این مراسم از میدان انقلاب آغاز شده و تا محل موسوم به «معراج شهدا» ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ اسامی شماری از فرماندهانی را که قرار است پیکرشان در این مراسم تشییع شود اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نام افرادی چون:
سید عبدالرحیم موسوی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)
محمد پاکپور (فرمانده کل سپاه پاسداران)
علی شمخانی (دبیر شورای دفاع کشور)
عزیز نصیرزاده (وزیر دفاع)
و محمد شیرازی (رئیس دفتر فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی)
در میان کشتهشدگان اعلام شده است.
همچنین از چند فرمانده دیگر سپاه از جمله درهباغی، علی تاجیک، داود عسگری، حسینی مطلق، بابائیان، هلالی و رضائیان به عنوان افرادی نام برده شده که قرار است پیکر آنها نیز تشییع شود.
در اطلاعیههای رسمی همچنین ادعا شده است که در میان کشتهشدگان، تعدادی از غیرنظامیان نیز حضور دارند و برخی خانوادهها «به صورت خانوادگی» جان باختهاند. مقامهای حکومتی در اظهارات خود امریکا و اسرائیل را مسئول این تلفات معرفی کردهاند.
مراسم تشییع اعلامشده همزمان با سالروز کشتهشدن علی بن ابیطالب برگزار خواهد شد؛ موضوعی که رسانههای حکومتی تلاش کردهاند از آن به عنوان یک نماد مذهبی در پوشش خبری خود استفاده کنند.