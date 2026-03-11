ایندیپندنت فارسی - در دل یک عملیات اطلاعاتی محرمانه، ماموران آمریکایی به سلاحی دست یافتهاند که شاید بتواند یکی از مرموزترین پروندههای امنیتی سالهای اخیر را توضیح دهد: سلاحی کوچک، بیصدا و نامرئی که گفته میشود با امواج مایکروویوی پالسی کار میکند و قادر است به مغز انسان آسیب برساند.
بر اساس گزارش برنامه «۶۰ دقیقه»، سه منبع از سه نهاد دولتی آمریکا تایید کردهاند که ماموران مخفی وزارت امنیت داخلی آمریکا یک سلاح مایکروویوی کوچک را از یک شبکه پیچیده خلافکار روس خریداری کردهاند. این سلاح همچنان محرمانه است و جزئیات کامل آن منتشر نشده، اما توصیفهایی که از آن ارائه شده است تصویری از یک فناوری جدید ارائه میدهد.
سلاحی که شبیه سلاح نیست
برخلاف سلاحهای متعارف، این دستگاه اصلا شبیه اسلحه طراحی نشده است. گفته میشود بهگونهای ساخته شده که بتوان آن را بهراحتی پنهان کرد و حتی یک فرد بتواند آن را حمل کند.
این سلاح بیصداست و برخلاف اجاقهای مایکروویو خانگی، گرمای محسوسی تولید نمیکند. همین ویژگیها باعث شده برخی کارشناسان آن را سلاح پنهانکار ایدهآل توصیف کنند، ابزاری که میتواند بدون ایجاد صدا یا نشانه آشکار، بر هدف اثر بگذارد.
به گفته منابع آگاه، نکته کلیدی در این فناوری نه سختافزار بلکه نرمافزار است. دستگاه با استفاده از برنامهریزی پیشرفته، نوع خاصی از موج الکترومغناطیسی تولید میکند که بهصورت پالسهای سریع و متناوب منتشر میشود.
این پالسهای مایکروویوی به گونهای طراحی شدهاند که بتوانند از موانعی مانند پنجرهها و دیوارهای گچی عبور کنند. برد این پرتو نیز به گفته منابع چند صد ده متر اعلام شده است.
مهمتر از همه، این امواج میتوانند بافتهای فعال از نظر الکتریکی، بهویژه مغز و قلب، را تحریک کنند. در واقع این پالسها عملکرد طبیعی سیگنالهای الکتریکی مغز را تقلید میکنند، با این تفاوت که این سیگنالها از بیرون به بدن وارد میشوند.
دههها تحقیق و آزمایشهای محرمانه
دیوید رلمان، پژوهشگر آمریکایی، سالها پیش به چنین فناوری اشاره کرده بود. او در بررسیهایش به این نتیجه رسیده بود که دانشمندان روسی دههها روی مفهوم انرژی مایکروویوی پالسی کار کردهاند.
به گفته او، ویژگی تعیینکننده این فناوری «پالسی بودن انرژی» است، زیرا همین ویژگی میتواند آثار زیستی قابلتوجهی در بدن انسان ایجاد کند.
منابع محرمانه به برنامه «۶۰ دقیقه» گفتند نمونهای از این سلاح بیش از یک سال در یک آزمایشگاه نظامی آمریکا آزمایش شده است. آزمایشها روی حیواناتی مانند موش و گوسفند انجام شده و نتایج نشان داده است که آسیبهای ایجادشده شباهت قابلتوجهی با آسیبهایی دارد که برخی انسانها گزارش دادهاند.
معمایی که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد
از سال ۲۰۱۶، شماری از دیپلماتها، ماموران اطلاعاتی و نظامی آمریکا گزارش دادند که بهطور ناگهانی دچار علائمی شدید از جمله آسیب مغزی، اختلال در بینایی و شنوایی، مشکلات تعادل و اختلال شناختی شدهاند.
با این حال، دولت آمریکا در سالهای گذشته بارها در مورد این روایتها ابراز تردید کرد و حتی برخی قربانیان را به اغراق یا توهم متهم کرد. اما کشف احتمالی این سلاح ممکن است تصویر متفاوتی ارائه دهد.
یکی از قربانیان که با نام مستعار «کریس» معرفی شده است، میگوید در نزدیکی واشنگتن دیسی طی پنج ماه پنج بار هدف حمله نیرویی نامرئی قرار گرفته است.
او میگوید اولین بار در اوت ۲۰۲۰ ناگهان احساس کرد کسی به گلویش ضربه زد. گوش چپش گرفته و درد تیزی در بازوی چپش ایجاد شده بود.
او اضافه کرد در حمله دیگری که در آشپزخانه خانهاش رخ داد، ناگهان احساس کرد سرش در گیرهای فشرده شد و بلافاصله دچار گیجی و سرگیجه شد.
شدیدترین حمله در دسامبر بود، زمانی که با تشنج شدید در سراسر بدن از خواب بیدار شد و درد بهقدری شدید بود که احساس میکرد چیزی ساقه مغزش را بهشدت فشار میدهد.
پرونده این حملات هنوز بهطور کامل حل نشده است. اما اگر وجود چنین سلاحی تایید شود، ممکن است یکی از مرموزترین پدیدههای امنیتی سالهای اخیر توضیحی علمی پیدا کند.
در این صورت، جهان با نوعی سلاح نوظهور نامرئی مواجه خواهد بود، سلاحی که نه با گلوله بلکه با امواج نامرئی مغز انسان را هدف میگیرد.