ایندیپندنت فارسی - در دل یک عملیات اطلاعاتی محرمانه، ماموران آمریکایی به سلاحی دست یافته‌اند که شاید بتواند یکی از مرموزترین پرونده‌های امنیتی سال‌های اخیر را توضیح دهد: سلاحی کوچک، بی‌صدا و نامرئی که گفته می‌شود با امواج مایکروویوی پالسی کار می‌کند و قادر است به مغز انسان آسیب برساند.

بر اساس گزارش برنامه «۶۰ دقیقه»، سه منبع از سه نهاد دولتی آمریکا تایید کرده‌اند که ماموران مخفی وزارت امنیت داخلی آمریکا یک سلاح مایکروویوی کوچک را از یک شبکه پیچیده خلافکار روس خریداری کرده‌اند. این سلاح همچنان محرمانه است و جزئیات کامل آن منتشر نشده، اما توصیف‌هایی که از آن ارائه شده است تصویری از یک فناوری جدید ارائه می‌دهد.

سلاحی که شبیه سلاح نیست

برخلاف سلاح‌های متعارف، این دستگاه اصلا شبیه اسلحه طراحی نشده است. گفته می‌شود به‌گونه‌ای ساخته شده که بتوان آن را به‌راحتی پنهان کرد و حتی یک فرد بتواند آن را حمل کند.

این سلاح بی‌صداست و برخلاف اجاق‌های مایکروویو خانگی، گرمای محسوسی تولید نمی‌کند. همین ویژگی‌ها باعث شده برخی کارشناسان آن را سلاح پنهانکار ایده‌آل توصیف کنند، ابزاری که می‌تواند بدون ایجاد صدا یا نشانه آشکار، بر هدف اثر بگذارد.

به گفته منابع آگاه، نکته کلیدی در این فناوری نه سخت‌افزار بلکه نرم‌افزار است. دستگاه با استفاده از برنامه‌ریزی پیشرفته، نوع خاصی از موج الکترومغناطیسی تولید می‌کند که به‌صورت پالس‌های سریع و متناوب منتشر می‌شود.

این پالس‌های مایکروویوی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند از موانعی مانند پنجره‌ها و دیوارهای گچی عبور کنند. برد این پرتو نیز به گفته منابع چند صد ده متر اعلام شده است.