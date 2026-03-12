ایندیپندنت فارسی - اشپیگل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر کشته شدن محمود احمدی نژاد در حمله هوایی در نخستین روز جنگ جاری، و سپس تکذیب آن از سوی دفتر رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ادعا می کند، ممکن است این حمله نوعی عملیات برای رهایی او بوده باشد.



این مقاله به روابط نزدیک او با حاکمیت و رهبر سابق جمهوری اسلامی در سال های نخست ریاست جمهوری اش اشاره می کند که در در سال های پایانی به شکاف و تشنج منجر شد.



به نوشته اشپیگل، حکومت نمی‌دانست با او چه کند -- چیزی که روشن بود این بود که احمدی‌نژاد اطلاعات زیادی در اختیار دارد. یکی از وزیران پیشین دفاع در سال ۲۰۱۸ او را به «در مسجد» تشبیه کرد که «نمی‌توان آن را سوزاند یا دور انداخت، زیرا در این صورت ممکن است خود مسجد آتش بگیرد.»



اشپیگل سپس به افزایش تعداد محافظان او در دو ماه اخیر اشاره می کند که به گفته این نشریه تلاشی برای زیر نظر گرفتن او از سوی حکومت بوده است.



بر اساس این گزارش، حمله نظامی آمریکا و اسرائیل در درجه اول محافظان او را هدف قرار داده بود. اشپیگل می نویسد، در هرج‌ومرجی که پس از آن ایجاد شد، گفته می‌شود احمدی‌نژاد به همراه خانواده‌اش موفق شد مخفیانه فرار کند. احمدی نژاد از آن زمان تاکنون تنها یک بار به طور کوتاه اظهار نظر کرده و در آن مرگ علی خامنه ای را تسلیت گفته است.



