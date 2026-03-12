Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » اشپیگل: احمدی نژاد ظاهرا مخفی شده است

an.jpgایندیپندنت فارسی - اشپیگل با اشاره به انتشار خبری مبنی بر کشته شدن محمود احمدی نژاد در حمله هوایی در نخستین روز جنگ جاری، و سپس تکذیب آن از سوی دفتر رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ادعا می کند، ممکن است این حمله نوعی عملیات برای رهایی او بوده باشد.

این مقاله به روابط نزدیک او با حاکمیت و رهبر سابق جمهوری اسلامی در سال های نخست ریاست جمهوری اش اشاره می کند که در در سال های پایانی به شکاف و تشنج منجر شد.

به نوشته اشپیگل، حکومت نمی‌دانست با او چه کند -- چیزی که روشن بود این بود که احمدی‌نژاد اطلاعات زیادی در اختیار دارد. یکی از وزیران پیشین دفاع در سال ۲۰۱۸ او را به «در مسجد» تشبیه کرد که «نمی‌توان آن را سوزاند یا دور انداخت، زیرا در این صورت ممکن است خود مسجد آتش بگیرد.»

اشپیگل سپس به افزایش تعداد محافظان او در دو ماه اخیر اشاره می کند که به گفته این نشریه تلاشی برای زیر نظر گرفتن او از سوی حکومت بوده است.

بر اساس این گزارش، حمله نظامی آمریکا و اسرائیل در درجه اول محافظان او را هدف قرار داده بود. اشپیگل می نویسد، در هرج‌ومرجی که پس از آن ایجاد شد، گفته می‌شود احمدی‌نژاد به همراه خانواده‌اش موفق شد مخفیانه فرار کند. احمدی نژاد از آن زمان تاکنون تنها یک بار به طور کوتاه اظهار نظر کرده و در آن مرگ علی خامنه ای را تسلیت گفته است.

مطلب بعدی...
tiktok.jpg
اگر رهبر دستور بدهد، جانم را می‌دهم»؛ بازداشت زن ایرانی به‌خاطر تهدید تروریستی در بلژیک

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar12.jpg
چهره های ماتم زده در تشییع جنازه سرداران نظام در حمله اخیر
daily12-1.jpg
فرح پهلوی در افتتاحیه نمایشگاه «کلِر-اُبسکور» پاریس
one12.jpg
شوخی کاربران فضای مجازی با مجتبی خامنه ای
oholic12.jpg
تنگه ای که می‌تواند سفره جهان را خالی کند
goftar26-1.jpg
ايست بازرسی‌های بسیج در قم همزمان با جنگ
daily12.jpg
این طراحان ایرانی صنعت مد را متحول کردند
gtv.jpg
از وزارت ارشاد تا تورنتو؛ علیرضا نامور حقیقی کیست
oholic11.jpg
چرا بعضی هامون این روزها بی حس شدیم

از سایت های دیگر

چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
چرا برخی خاطرات در ذهن ماندگار می‌شود و برخی دیگر را فراموش می‌کنیم؟
نوبت نوبت سیدعلی شد
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
ممنوعیت راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی در لندن
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar12-2.jpg
عبارت جنجالی ژن خوب با بازگشت محمدرضا عارف به عرصه سیاست
one11-1.jpg
سرهنگ کیومرث جهان‌بینی رییس گروه محافظان شاه و فرح

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy