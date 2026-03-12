Thursday, Mar 12, 2026

صفحه نخست » سایت هسته‌ای طالقان هدف قرار گرفته شد

attack.jpgاسرائیل می‌گوید به سایت طالقان در پارچین حمله کرده است

صدای آمریکا - ارتش اسرائیل اعلام کرد که سایت هسته‌ای طالقان را پس از تلاش‌های ناموفق رژیم برای بازسازی آن هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌اش از این تأسیسات با عنوان «مجتمع طالقان» یاد کرده و گفته است که حکومت ایران از آن «برای پیشبرد توانایی تسلیحات هسته‌ای» استفاده می‌کرد.

در پیام ارتش اسرائیل اشاره شده است که در دهه ۲۰۰۰ از تأسیسات طالقان برای توسعه مواد منفجره پیشرفته و انجام آزمایش‌های حساس به عنوان بخشی از پروژه مخفی «آماد» استفاده می‌شد.

پیشتر گزارش شده بود که طالقان ۲ پیشتر در جریان جنگ دوازده روزه اسرائیل و امریکا با ایران هدف حمله قرار گرفته بود.
حدود یک ماه پیش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشینگتن، با انتشار تصاویری ماهواره‌ای گفته بود که در محل سابق این سایت که به نام «طالقان ۲» هم خوانده می‌شد، فعالیت‌های ساخت‌وساز جدیدی انجام شده است.
به گفته این موسسه، ایران در آن زمان پس از تقویت لایه‌های بتنی تأسیسات «طالقان ۲» در پارچین، بخش‌های وسیعی از آن را با خاک پوشانده‌ است.

