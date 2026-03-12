اسرائیل میگوید به سایت طالقان در پارچین حمله کرده است
صدای آمریکا - ارتش اسرائیل اعلام کرد که سایت هستهای طالقان را پس از تلاشهای ناموفق رژیم برای بازسازی آن هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهاش از این تأسیسات با عنوان «مجتمع طالقان» یاد کرده و گفته است که حکومت ایران از آن «برای پیشبرد توانایی تسلیحات هستهای» استفاده میکرد.
در پیام ارتش اسرائیل اشاره شده است که در دهه ۲۰۰۰ از تأسیسات طالقان برای توسعه مواد منفجره پیشرفته و انجام آزمایشهای حساس به عنوان بخشی از پروژه مخفی «آماد» استفاده میشد.
پیشتر گزارش شده بود که طالقان ۲ پیشتر در جریان جنگ دوازده روزه اسرائیل و امریکا با ایران هدف حمله قرار گرفته بود.
حدود یک ماه پیش موسسه علوم و امنیت بینالمللی مستقر در واشینگتن، با انتشار تصاویری ماهوارهای گفته بود که در محل سابق این سایت که به نام «طالقان ۲» هم خوانده میشد، فعالیتهای ساختوساز جدیدی انجام شده است.
به گفته این موسسه، ایران در آن زمان پس از تقویت لایههای بتنی تأسیسات «طالقان ۲» در پارچین، بخشهای وسیعی از آن را با خاک پوشانده است.
ویدیویی برای «ایرانوایر» ارسال شده است که در آن دود ناشی از حمله نظامی به منطقهای در اطراف تهران بهچشم میخورد. فرستنده ویدیو گفته است که احتمالا منطقه صنعتی تولید تسلیحات حکومت مورد هدف قرار گرفته است. تاریخ این ویدیو پنجشنبه ۲۱اسفند۱۴۰۴ عنوان شده است.-- ایران وایر (@iranwire) March 12, 2026
